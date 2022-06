Von Essen nach Dortmund: Luka Bosnjak hat einen neuen Klub gefunden

Luka Bosnjak verlässt den niederrheinischen Oberligisten FC Kray und wechselt in den westfälischen Bereich. Ebenfalls in die Oberliga. In Zukunft spielt er in Dortmund.

1. FC Bocholt, SV Straelen, VfB Homberg: Die Liste der Interessenten für Krays Nummer zehn Luka Bosnjak war lang. Doch er verlässt den Niederrhein und wechselt nach Westfalen. Den offensiven Mittelfeldspieler zieht es von Essen nach Dortmund zum Oberliga-Aufsteiger TuS Bövinghausen.

"Wir freuen uns, dass sich Luka für uns entschieden hat. Er war in der abgelaufenen Saison einer der besten Oberligaspieler am Niederrhein auf seiner Position. Wir hoffen, dass er diese Qualität auch in der Oberliga Westfalen unter Beweis stellten wird", erklärt Ajan Dzaferovski, TuS-Boss, gegenüber RevierSport.

Bosnjak erzielte in der vergangenen Spielzeit in 28 Pflichtspielen elf Tore. Insgesamt kommt er in der Oberliga Niederrhein auf 130 Begegnungen und 35 Tore sowie 13 Vorlagen.

Mit der Bosnjak-Verpflichtung ist die Kaderplanung der ambitionierten Dortmunder auch beendet. "Wir sind jetzt durch. Wir haben gute Jungs geholt und sind mit unserem Kader sehr zufrieden. Jetzt geht es in die Vorbereitung und dann wollen wir mal sehen, was wir in der Oberliga reißen können", erklärt der ehrgeizige Unternehmer und Bövinghausen-Vorsitzender Dzaferovski.

Der Kader des TuS Bövinghausen im Überblick:

Tor: Riccardo Seifried, Paul Zölzer, Cedric Golbig, Joshua Mroß

Feld: Mats Bremer, Maurice Haar, Ilias Anan, Dino Dzaferovski, Kevin Großkreutz, Elmin Heric, Marco Onucka, Migel Schmeling, Sebastian Mützel, Joao Macedo, Alexander Gjorgijevski, Andre Witt, Nico Thier, Philipp Rößler, Denis Ramadan, Christian Silaj, Lennart Decker, Duje Goles, Pasquale Neufeld, Luka Bosnjak, Julian Trapp, Jonas Telschow, Sezer Toy, Daniel Grgic.