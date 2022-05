Oberliga Niederrhein: FC Kray nach Blamage im Abstiegsduell in prekärer Situation

Der FC Kray ist nach der 0:4-Heimblamage gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte Mannschaft vom SC Velbert mitten im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein.

Was für eine Blamage für den FC Kray im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Eine Woche nach dem 1:4 bei Sterkrade-Nord sollte ein Ruck durch die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld gehen. Doch gegen den SC Velbert setzte es die nächste Klatsche. Die Landesliga rückt immer näher, wenn die Mannschaft nicht schnell die Kurve bekommt.

Die Krayer sind vor heimischem Publikum gegen von Beginn an starke Velberter durch den Treffer von Gian-Luca Bühring früh in Rückstand geraten. Nur wenige Minuten später erhöhte Velbert-Kapitän Rene Burczyk nach einer Ecke per Kopf auf 2:0.

Wir brauchen in solchen Spielen eine ganz andere Körpersprache, mehr Spirit und auch deutlich mehr Qualität Damian Apfeld

Die Krayer machten gegen den Tabellenvorletzten der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein kein gutes Spiel. Viel zu harmlos und fehleranfällig spielten die Männer von Apfeld. Nach dem Spiel analysierte er, woran es zur Zeit liegt, dass man nach der 1:4-Niederlage auch diesmal wieder hoch gegen einen Mitkonkurrenten verloren hat: "Wir waren nicht gut im Spiel, haben viele Dinge nicht gut umgesetzt und waren sehr fehleranfällig. Wir brauchen in solchen Spielen eine ganz andere Körpersprache, mehr Spirit und auch deutlich mehr Qualität. Wenn wir so ein schwaches Spiel hinlegen, werden wir es immer schwer haben."

Apfeld war nach dem Spiel sichtlich bedient ob der schwachen Leistung seines Teams, das auch in Hälfte zwei keinerlei Steigerung an den Tag legte. Nach Toren von Laurens Bock und Ahmet Kizilisik auf Velberter Seite war ab der 70. Minute die Luft weitestgehend raus aus der Partie.

Wie schon in der Woche zuvor attestierte Apfeld fehlende Mentalität und Kampfbereitschaft als einen der Hauptaspekte für die schwache Leistung: "Wir haben zu oft Probleme mit dem Spielverständnis, wir machen die tiefen Läufe nicht, wir erkennen die Lücken nicht. Auch das hat manchmal etwas mit fehlender Qualität zu tun. Nur in wenigen Phasen Kampfbereitschaft an den Tag zu legen, das reicht nicht."

Für den SC Velbert kommt der Sieg vermutlich zu spät

Besser hingegen war die Stimmung beim Gast aus Velbert. Mit dem 4:0-Sieg wahrt man sich zumindest noch rechnerisch die Chance auf den Klassenerhalt. Trainer Ralf vom Dorp war allerdings vor allem zufrieden mit der Art und Weise des Sieges: "Wir haben über 90 Minuten eine sehr gute Leistung abgeliefert mit einem hohen, läuferischen Aufwand. Auch unser Pressing hat mir von vorneweg gut gefallen. Kray kam lange nicht mit unserem Druck zurecht. Auch die Abwehrleistung war super. Leider kommt so eine Leistung allerdings vermutlich zu spät, ich hätte mir so eine Mentalität auch in den Spielen zuvor gewünscht."

In den letzten beiden Partien hat man es nicht mehr in eigener Hand und muss sich auf die anderen Teams im Tabellenkeller verlassen. "Die Jungs sollten sich nicht hängen lassen aufgrund des Tabellenstandes. Wir sind hergekommen, um ein gutes Spiel zu machen und das ist uns offensichtlich gelungen. Daraus können wir vieles mitnehmen. Ob für diese Saison oder für nächste werden wir sehen, aber dass wir diesmal der verdiente Sieger sind, darüber lässt sich nicht streiten."

In den letzten zwei Partien geht es für beide Teams also nochmal um alles, der FC Kray hat allerdings den Vorteil, sein Schicksal selbst in der Hand zu haben.