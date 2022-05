Enttäuschung pur bei SSVg Velbert: "Der große Traum ist ein bisschen geplatzt"

Durch die 0:1-Niederlage im Derby gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen hat die SSVg Velbert den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. Die Enttäuschung bei Trainer und Mannschaft sitzt tief.

Das hatte man sich bei der SSVg Velbert mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Auf die Beurlaubung von Cheftrainer Hüzeyfe Dogan unter der Woche folgte im Duell gegen den ETB nicht der erhoffte Effekt. Stattdessen verlor die SSVg mit 0:1 am Uhlenkrug – eine Niederlage, die im schlimmsten Fall den Aufstieg gekostet haben könnte. Denn am Sonntag (29. Mai) kann der Tabellenführer 1. FC Bocholt mit einem Sieg gegen den TSV Meerbusch die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt machen.

Doch nicht allein die bittere Niederlage beim ETB versetzte die SSVg in die jetzige missliche Lage. Bereits schon in den Wochen zuvor lief es bei den Niederbergischen nicht rund. Nach einer herausragenden Hauptrunde hat die Spielvereinigung nur drei der acht bisherigen Partien in der Aufstiegsrunde gewonnen. Für Interimstrainer Timo Achenbach hat das vor allem ein Grund: „In der kompletten Hinrunde war die Abwehr unser Prunkstück. Aber in den letzten Spielen haben wir zu viele einfache Gegentore gefressen. Das darf nicht passieren.“





Nach dem ETB-Spiel gingen die Velberter Spieler mit hängenden Köpfen vom Platz, wohlwissend welche Folgen die Niederlage haben könnte: „Die Jungs waren genickt und die Enttäuschung war groß. Man hat gemerkt, dass der große Traum ein bisschen geplatzt ist. Aber ich habe auch lobende Worte an die Jungs verrichtet, weil vom Einsatz, Fleiß und Willen her kann ich ihnen nichts vorwerfen“, betont Achenbach.

Auch bei SSVg-Kapitän Tristan Duschke, der kurz vor Spielende noch fast den Ausgleich erzielte, doch schlussendlich am Aluminium scheiterte, überwog nach dem Misserfolg die Enttäuschung: „Die richtigen Worte zu finden, ist unfassbar schwer für mich. Meines Erachtens nach ist es nicht am Willen gescheitert. Vielleicht haben auch nochmal zwei, drei lange Bälle gefehlt, die wir früher hätten nach vorne schlagen müssen, damit wir das Unentschieden erzwingen können. Denn ein Unentschieden hätte erst einmal gereicht.“

So aber kann er nur hoffen, dass Bocholt gegen Meerbusch Zähler liegen lässt und die Entscheidung auf die Meisterschaft vertagt wird: „Wenn Bocholt unentschieden spielt oder verliert, dann haben wir natürlich mega Bock und sind heiß auf dieses Endspiel.“ Dennoch weiß Duschke: „Wenn Bocholt gewinnt, gibt es kein Endspiel mehr.“