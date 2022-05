Oberliga Niederrhein: Aufstiegsrunde - 1. FC Bocholt hält SSVg Velbert auf Distanz

Der siebte Spieltag stand in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein am Sonntag auf dem Programm. So lief es im Titelkampf.

Der 1. FC Bocholt hat den Aufstieg in die Regionalliga West weiterhin in der eigenen Hand. Am Sonntag verteidigte der Klub vom Niederrhein seine Tabellenführung in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein vor der SVVg Velbert mit einem 3:1-Sieg im Heimspiel gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. Den erlösenden Treffer besorgte einmal mehr Marcel Platzek (70.). Für den Ex-Essener war es bereits das 32. Saisontor. Gegen Ende des ersten Durchgangs hatte Takumi Yanagisawa die Bocholter in Führung gebracht (38.). Der ETB war wenig später durch Marcello Romano zum Ausgleich gekommen (43.). In der Nachspielzeit erhöhte Takumi Yanagisawa auf 3:1. Vier Punkte beträgt der Vorstand des FCB auf Velbert, das ein Spiel weniger absolviert hat. Am letzten Spieltag stehen sich beide Teams im direkten Duell gegenüber. Damit es ein Showdown um den Aufstieg wird, müsste Bocholt zuvor aber mindestens einmal patzen und die SSVg ihre Aufgaben erledigen. SSVg Velbert bleibt am 1. FC Bocholt dran Das gelang den Velbertern an diesem Sonntag. Vergangene Woche ließen sie noch Punkte liegen, jetzt fuhr die SSVg ein 2:1 ein, auswärts bei Ratingen 04/19. Doppeltorschütze auf Seiten der Velberter war Robin Urban. Sein Führungstor in der 35. Minute konnte der Gastgeber zwar kurz darauf durch einen von Ali Ilbay verwandelten Elfmeter ausgleichen (38.). Doch auf Urbans 2:1 nach Einbruch der Schlussviertelstunde (77.) fand Ratingen keine Antwort mehr. Der VfB Hilden, der zwischenzeitlich ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden schien, hatte bereits am Samstag gepatzt. Die Tabellenspitze liegt nun sieben Punkte entfernt. In den übrigen Partien trennten sich die Sportfreunde Baumberg und der 1. FC Monheim 3:2, die SpVg Schonnebeck kam nicht über ein 1:1 im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch hinaus. Hier geht es zur Tabelle der Aufstiegsrunde Alle Ergebnisse des 7. Spieltages SF Baumberg - 1. FC Monheim 3:2 TVD Velbert - VfB Hilden 4:2 (beide Samstag) Ratingen 04/19 - SSVg Velbert 1:2 SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch 1:1 1. FC Bocholt - ETB Schwarz-Weiß Essen 3:1

