Ratingen 04/19: Oberligist holt Stürmer aus Essen zurück

Germania Ratingen 04/19 hat eine erfolgreiche Rückholaktion zu vermelden. Ein Stürmer kehrt aus Essen zurück.

Von 2018 bis 2021 spielte er bereits im Ratinger Oberliga-Team, wechselte dann zum SV Straelen in die Regionalliga West und später zu ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Rede ist von Yassin Merzagua, der nun zum 1. Juli 2022 nach Ratingen zurückkehrt.

"Ich bin sehr froh, dass Yassin zu uns zurückkehrt. Er ist ein guter Junge und ein guter Fußballer. Es wird eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir bieten ihm die Bedingungen sich weiterzuentwickeln und er wird durch seine intensive und aggressive Spielweise unser Spiel bereichern. Am 4. Juli zu unserem Saisonstart wird es so sein, als wenn er nie wegewesen wäre", erklärt Martin Hasenpflug, Sportlicher Leiter von Ratingen 04/19.

Die motivierenden Worte von Vorstand und Trainer nehme ich mir zu Herzen. Yassin Merzagua

Merzagua, der im Nachwuchsleistungszentrum des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet und auch in der Stadt geboren wurde, ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Saison bei Ratingen 04/19. Mit mir bereits bekannten Mitspielern eine gute Saison abzuliefern, wird mein Ziel für 22/23! Wieder zurück zu sein, fühlt sich gut an. Die motivierenden Worte von Vorstand und Trainer nehme ich mir zu Herzen."

Der 24-Jährige, der die französische Staatsbürgerschaft besitzt, erzielte in bisher 69 Oberliga-Spielen 18 Tore. Die Zeit im Essener Süden lief für ihn nicht so gut wie geplant. In 16 Einsätzen kam er nur zwei Torerfolgen, jedoch aber auch zu fünf Assists. Nun will er an alter Wirkungsstätte wieder mehr Torgefahr ausstrahlen.