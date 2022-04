Die Entscheidung ist gefallen: Das abgebrochene Hinrundenspiel zwischen den Sportfreunden Siegen und der SpVgg Vreden wird noch in dieser Woche nachgeholt

Das in der Vorwoche abgebrochene Hinrundenspiel zwischen den Sportfreunden Siegen und der SpVgg Vreden wird nachgeholt. Das hat das Verbandssportgericht des FLVW am Donnerstag entschieden. Der Staffelleiter hat die Partie nun schon für den kommenden Donnerstag (14. April) für 19.30 Uhr im Siegener Leimbachstadion auf Naturrasen angesetzt. Das gaben auch die Siegener am Dienstag bekannt.

Die Partie war am vergangenen Donnerstag in der 89. Minute abgebrochen worden, weil das Flutlicht am Siegener Kunstrasenplatz ausgefallen war und nicht wieder eingeschaltet werden konnte. Eine zeitnahe Ansetzung des Spiels ist deshalb wichtig, weil es durchaus noch die Zusammenstellung der Auf- und Abstiegsrunde in der Oberliga Westfalen verändern kann. Allerdings müssten die Gäste, die nun innerhalb von zwei Tages das weiteste Auswärtsspiel der Saison organisieren müssen, 8:0 gewinnen.

Wie die Siegener weiter schreiben, werde das Stadion um 18.30 Uhr geöffnet. Dauerkarten können erneut genutzt werden, Tageskarten seien allerdings nicht mehr gültig. Zudem blieben Fanshop und VIP-Zelt geschlossen.