OL WF: Wattenscheid verpflichtet 32-fachen Regionalliga-Spieler

Wattenscheid 09 hat einen neuen Abwehrspieler verpflichtet. Der frühere Homberger Abwehrspieler Jeffrey Malcherek wechselt in die Lohrheide.

Die SG Wattenscheid 09 hat einen, wie sie selber schreibt, unerwarteten Neuzugang für die Defensive zu verzeichnen. Jeffrey Malcherek wird den Westfalen-Oberligisten ab sofort verstärken. Der Abwehrspieler stand zuletzt in den Diensten des VfB Homberg. Dass der 1,90m große Verteidiger kommt, sei schließlich nicht eingeplant gewesen.

„Physio Matthias Kunde hat mich zu 09 gelotst. Ich wollte mich nur fit halten, um nach meiner Verletzung wieder in der Regionalliga zu spielen“, berichtet Malcherek selbst in der Pressemitteilung der Wattenscheider. „Aber wie es manchmal so ist, konnte ich es mit meinem privaten und beruflichen Leben nicht so gut verbinden. Nach einer Woche, in der ich den Verein und das Team kennenlernen konnte, gefiel es mir so gut, dass ich dem Coach signalisiert habe, dass ich mir gut vorstellen könnte für den Verein zu spielen. Obwohl er davon ausgegangen ist, dass ich mich nur fithalten möchte, ging es dann Schlag auf Schlag“, berichtet der 25-Jährige weiter, der in Bochum wohnt.

Auch Cheftrainer Christian Britscho zeigt sich erfreut über den unverhofften Zugang: „Jeff hatte ja eine längere Verletzung und hat bei uns richtig, richtig gute Einheiten hingelegt, aber eben auch von Anfang an klar gemacht, dass er sich nur fithalten und sich in Form bringen möchte, um wieder in der Regionalliga anzuheuern.“

Irgendwann sei er auf ihn zugekommen und sagte, dass er sich gut vorstellen könne, in Wattenscheid Fuß zu fassen. „Dann gab es einige intensive Gespräche und mittlerweile sind beide Seiten echt froh, dass es sich so ergeben hat. Er wird uns helfen, die Defensive zu stabilisieren. Wir haben da einen richtig guten Spieler an Land ziehen können, wo wir alle froh sind, dass er sich, trotz etlicher Angebote, für uns entschieden hat. Das spricht ja auch ein bisschen für uns und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Der gebürtige Dortmunder war seit Sommer ohne Verein. Vorher spielte er unter anderem für Westfalia Rhynern, ASC 09 Dortmund und Mengede 08/20.