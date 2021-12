Der SV Schermbeck hat sich nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert und ist Achter. Trainer Sleiman Salha erklärt, woran das aus seiner Sicht liegt.

Sleiman Salha über…

…den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Westfalen:

„Es war kompliziert. Wir mussten zu Beginn 13 Neuzugänge integrieren und hatten außerdem viele Verletzte. Teilweise konnten wir nur mit zwölf bis vierzehn Mann trainieren. Einige Schlüsselspieler sind gegen Ende der Hinrunde zurückgekehrt, was sich dann in den Ergebnissen widergespiegelt hat. Mir persönlich ist wichtig, dass wir immer vernünftig organisiert sind und diszipliniert gegen den Ball arbeiten. Dafür haben wir lange gebraucht. Zum Ende hin sah es aber sehr, sehr gut aus. Am Ende muss man aber auch sagen, dass uns sechs bis acht Punkte fehlen, die wir eigentlich hätten holen müssen.“

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Wenn alle gesund bleiben sollten, werden wir nichts mehr machen. Sollte ein Spieler auf uns zukommen und sagen, dass er unzufrieden ist, könnte sich natürlich nochmal etwas tun. Aktuell sieht es aber nicht danach aus.“

…die Ziele für 2022:

„Wir wollen unbedingt in der Aufstiegsrunde bleiben. Da sehen wir uns auch. Wir haben früh gemerkt, dass wir gut mithalten können. Nun, da auch die Ergebnisse stimmen, sehen wir, dass unsere Zielsetzung auf jeden Fall realistisch ist. Außerdem wollen wir noch weiter an unserer Organisation und auch am Spiel mit dem Ball arbeiten.“

…die Vorbereitung:

„Wir steigen am 13. Januar wieder ins Training ein, wobei die Jungs in der Woche vorher bereits individuelle Pläne abarbeiten. Dazu werden wir unter anderem gegen den 1. FC Kleve und den 1. FC Bocholt, gegen die wir im Sommer ebenfalls schon gespielt hatten, testen. Da ist es dann auch für mich als Trainer spannend zu sehen, wie sich unsere Gegner entwickelt haben.“