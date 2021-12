Als Tabellendritter hat die SG Wattenscheid 09 weiterhin alle Chancen im Aufstiegsrennen. Trainer Christian Britscho beschäftigt sich damit vorerst nicht.

Christian Britscho über:

… den bis Weihnachten absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Westfalen:

„Mir gefällt die Art und Weise, mit der die Mannschaft das Projekt SG Wattenscheid 09 annimmt. Das ist rundum gut und macht uns glücklich. Natürlich hätten wir uns einen anderen Jahresausklang als das 1:4 bei der TSG Sprockhövel gewünscht, aber wir nehmen es, wie es kommt. Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen und gestärkt wiederkommen.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Die Mannschaft hat schon gezeigt, was sie leisten kann. Da sehe ich gar kein großes Verbesserungspotenzial.“

… die Ziele für 2022:

„Wir beschäftigen uns nicht mit der Meisterschaft. Wir sind ganz locker und nehmen alles so, wie es kommt. Erstmal geht es darum, unser erobertes Terrain nicht abzugeben. Wir sind nicht der Verein, der von seinen Möglichkeiten her oben mitspielen muss. Da gibt es andere, die das müssten. Wir haben eine gute Truppe mit gutem Zusammenhalt, daher ist das alles Zukunftsmusik. Klar ist, dass wir in die Aufstiegsrunde kommen wollen und auch werden.“

… die Vorbereitung:

„Wir starten am 10. Januar und haben auch schon einige Testspiele vereinbart.“

Die Testspiele der SG Wattenscheid 09 in der Übersicht: 16.1.2022, 15 Uhr: SpVgg Horsthausen

30.1.2022, 15 Uhr: TVD Velbert

02.02.2022, 19:30 Uhr: SV Wanne 11

06.02.2022, 15 Uhr: TSV Meerbusch