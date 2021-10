SG Wattenscheid: Mit Glück und Casalino zum Auswärtssieg

Die SG Wattenscheid gewinnt auch in Schermbeck mit 2:1 und setzt sich an der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen fest. Mann des Spiels: Doppelpacker Felix Casalino.

In einem bis zur letzten Sekunde spannenden Spiel zwischen dem SV Schermbeck und der SG Wattenscheid gewann die SGW mit 2:1. Es war der dritte Ligaerfolg in Folge. Überragender Mann auf Wattenscheider-Seite: Stürmer Felix Casalino.

Den Führungstreffer markierte er in Stürmermanier, den Elfmeter zum 2:0 holte er raus und verwandelte anschließend selbst. In der zweiten Hälfte lief es für die SG um Casalino aber gar nicht mehr. Schon wenige Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Michael Smykacz den Anschlusstreffer. In der Folge drückte der SV immer mehr auf den Ausgleich, doch Wattenscheid brachte den Sieg mit viel Glück über die Zeit.

Sleiman Salha kritisiert sein Team

Auch Schermbeck-Coach Sleiman Salha weiß um die aktuelle Glückssträhne Wattenscheids: „Bei Wattenscheid greift zurzeit jedes Zahnrad, alle halten zusammen und dadurch erarbeitest du dir ein extremes Glück, dass sie auch gegen uns hatten. Das brauchst du, um oben mitzuspielen.“

SV Schermbeck: Hester - Pakowski, Özkara, Habitz, Schlüter - Gllogjani (47. Zugcic), Bachmann, Karagülmez (47. Smykacz), Steinrötter - Stieber, Schick (81. Grumann) Hester - Pakowski, Özkara, Habitz, Schlüter - Gllogjani (47. Zugcic), Bachmann, Karagülmez (47. Smykacz), Steinrötter - Stieber, Schick (81. Grumann) SG Wattenscheid 09: Isik - Sindermann, Lucas, Hönicke (60. Canbulut), Wiebel - Britscho, Schurig, Esser (78. Yerli), Yildiz - Yesilova (70. Kaminski), Casalino (85. Arifi) Schiedsrichter: Jonas Fischbach Tore: 0:1 Casalino (22.), 0:2 Casalino (26.), 1:2 Smykacz (47.) Zuschauer: 453

Neben Lob für den Gegner hagelte es aber auch Kritik an seiner Mannschaft, gerade mit der ersten Halbzeit zeigte sich der Trainer unzufrieden: „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben nicht vernünftig durchgepresst, ich muss auch ganz klar sagen, die Spieler waren da leider nicht in der Lage zu. Zur zweiten Hälfte haben wir umgestellt und waren das klar bessere Team. Schlussendlich verlieren wir das Spiel trotzdem. Aufgrund der Chancen in Halbzeit zwei darfst du hier aber eigentlich nicht als Verlierer vom Platz gehen.“

Wattenscheid überglücklich

Auf der anderen Seite wirkte Wattenscheid-Trainer Christian Britscho nach Schlusspfiff mehr als befreit: „Es war ein Spiel, in dem alles drin war. Wir müssen mit dem 3:0 in Halbzeit eins alles klar machen und für Ruhe sorgen. Das machen wir nicht und dann kann es in der zweiten Halbzeit auch nochmal in eine ganz andere Richtung kippen. Nach dem frühen Anschluss haben wir den Sieg mit dem richtigen Einsatz und einem Quäntchen Glück über die Bühne gebracht.“

Nicht nur Britscho zeigte sich nach Abpfiff in guter Stimmung. Auch der Mann des Spiels, Felix Casalino, konnte die Freude nicht verbergen: „Wir haben früh die Tore gemacht und gehen mit einem Bomben-Gefühl in die Halbzeit. Auch, weil es für mich persönlich der erste Doppelpack der Saison war. In der zweiten Halbzeit mussten wir etwas zittern, aber darin sind wir in dieser Saison ganz gut. Wir sind bis zum Schluss enorm stabil und deswegen haben wir gewonnen.“