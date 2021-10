FC Kray: Der neue Trainer ist ein ehemaliger Rot-Weisser

Fußball-Oberligist FC Kray hat wenige Tage nach der Trennung von Christian Mikolajczak einen neuen Trainer vorgestellt. Er ist in Essen sehr bekannt.

Damian Apfeld wird neuer Trainer des FC Kray. Das erfuhr RevierSport exklusiv. Noch am Mittwochabend will das Kellerkind der Oberliga Niederrhein seinen neuen Coach offiziell vorstellen. Apfeld, der 35 Jahre alt ist und zuletzt Trainer der U19 von Rot-Weiss Essen war, wird der Nachfolger von Christian Mikolajczak, der am Montag seinen Rücktritt erklärte. RevierSport berichtete.

Apfeld arbeitete elf Jahre lang bei Rot-Weiss Essen

Für Apfeld, der inklusive einer dreijährigen Pause - dort arbeitete er als Trainer beim ETB Schwarz-Weiß Essen und der Spielvereinigung Schonnebeck - elf Jahre für RWE arbeitete, endete im vergangenen Sommer eine lange rot-weisse Zusammenarbeit. Vincent Wagner übernahm die U19 von Rot-Weiss Essen für Apfeld. Nun kehrt der gebürtige Bottroper in die Oberliga zurück.

Krays Sportlichen Leiter Mladen Bosnjak kennt Apfeld noch aus gemeinsamen RWE-Zeiten. Der Kroate arbeitete einst als Scout an der Hafenstraße. Nun arbeiten beide an der Buderusstraße zusammen.

Der FC Kray hat in neun Spielen nur acht Punkte geholt und rangiert auf Platz 18. Apfelds Ziel wird sein, den FC Kray unter die Top elf der Liga zu führen und somit die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde zu sichern.

Am Sonntag, 31. Oktober (15 Uhr), trifft Apfeld in seinem ersten Spiel als Kray-Trainer beim TVD Velbert an.