OL WF: Wattenscheid kämpft sich zum nächsten Dreier

Wattenscheid 09 beißt sich dank leidenschaftlicher Leistung gegen TuS Ennepetal oben fest. Trainer Christian Britscho schätzt den Aufwand seiner Mannschaft.

„Ich habe ein cooles Spiel von beiden Mannschaften gesehen“, fasste 09-Coach Christian Britscho das Freitagabendspiel in der Oberliga Westfalen zusammen. Vor 956 Zuschauern lieferten sich seine Truppe und die des TuS Ennepetal einen aufopferungsvollen Kampf im Lohrheidestadion. Während die Gäste den Mammutanteil der Spielanteile für sich einstrichen, hielt Wattenscheid 09 mit Leidenschaft dagegen und bewies schlussendlich mehr Coolness vor dem gegnerischen Kasten.

So war es in der 42. Minute Umut Yildiz, der die Hausherren nach einem Konter und mitten in der Drangphase des TuS in Führung brachte und dadurch zum Matchwinner mutierte. „Ein 1:1 wäre glaube ich auch verdient gewesen“, zeigte sich Gästetrainer Alexander Thamm sogar noch recht demütig, hatte seine Mannschaft doch eine Fülle an hochkarätigen Chancen ausgelassen, die allemal zum Sieg gereicht hätten.

„Wenn Ennepetal ausgeglichen hätte, wären wir wohl nicht mehr zurückgekommen“, adelte Britscho die Leistung des Kontrahenten und führte aus: „Sie haben uns alles abverlangt, das war, wie vorher von mir angekündigt, ein richtig harter Brocken.“ Aber auch die eigene Leistung kommt beim Wattenscheider Coach nicht zu kurz. „Wir haben so viel reingeworfen. Wenn ich sehe, dass sich Roman Zengin kurz vor dem Spiel krank melden muss und dann Tom Sindermann für ihn reinkommt, quasi von dem Trainingsanzug direkt in die Fußballschuhe und dann so ein Spielabreißt – das macht mich dann einfach stolz“, freute sich der 51-Jährige über die Kaderbalance.

Party am Bierwagen und in der Kabine

Die richtige Balance sieht Britscho auch zwischen Fans und Mannschaft: „Ich sehe es ja direkt nach dem Schlusspfiff, hier herrscht eine Verbindung zwischen den Fans am Bierwagen und den Jungs in der Kabine. Jeder einzelne, der den Sieg feiert, soll das gerne tun und hat das auch verdient.“ Unter der Woche soll die Party aber dann zumindest bei seinen Spielern ein Ende finden, wenn sich die Wattenscheider auf die nächste Aufgabe vorbereiten. Am kommenden Sonntag (15:00 Uhr) gastiert die Britscho-Elf beim SV Schermbeck. 15 Minuten später empfängt der TuS Ennepetal den FC Eintracht Rheine. Bereits unter der Woche sind die Kluterstädter aber im Verbandspokal gegen Ligakonkurrent Finnentrop/Bamenohl gefordert (27.10. 19:30 Uhr).