Die SG Wattenscheid 09 hat die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen erobert. Das Team von Christian Britscho bezwang den TuS Ennepetal mit 1:0 (1:0).

Die SG Wattenscheid 09 hat am Freitagabend vor 965 Zuschauern den TuS Ennepetal mit 1:0 geschlagen. Damit klettert die SG zumindest für zwei Nächte auf Platz eins der Oberliga Westfalen.

Die Führung der Hausherren fiel etwas überraschend kurz vor der Pause. Umut Yildiz setzte sich stark durch und vollendete einen Konter eiskalt (43.). Der TuS Ennepetal war der Führung zuvor näher, spielte sich viele Torchancen heraus, ließ jedoch die nötige Effizienz vermissen.

Nach dem Seitenwechsel gaben erneut die Gäste den Ton an. Die glasklaren Gelegenheiten blieben allerdings lange auf beiden Seiten aus, auch weil die SG sehr konsequent verteidigte. Und so sorgte Wattenscheid kurz vor der Schlussphase mit einer kurzen Angriffswelle für Entlastung. Nach einer Ecke wäre es dabei beinahe zur Vorentscheidung gekommen. Erst segelte der Ball beinahe direkt von der Fahne ins Tor, dann kam Fidele Ngankam zum Schuss. Der TuS klärte in höchster Not (76.).

Das ermöglichte Ennepetal eine Schlussoffensive. Hupka zog nach 82 Minuten nach innen, schoss das Leder allerdings knapp am rechten Pfosten vorbei. Nur eine Zeigerumdrehung später der nächste Hochkaräter: Ibrahim Lahchaychi traf aus der Drehung nur die Latte (83.). Die Gäste rannen weiter an, die Wattenscheider dagegen schmissen sich in jeden Ball und hatten nach getaner Defensivarbeit sogar die letzte Chance des Spiels. Yildiz verpasste nach einem Konter jedoch den Doppelpack (90+2)

Trainer Christian Britscho wird's egal sein. Die SG Wattenscheid 09 springt durch den Sieg auf den ersten Platz und erhöht die Punkteausbeute nach neun Spielen auf 21. Der SC Paderborn II (gegen TuS Erndtebrück) und der 1. FC Kaan-Marienborn (FC Eintracht Rheine) haben jedoch bei nur zwei Punkten Rückstand am Sonntag jeweils die Chance, vorbeizuziehen. Enneptal bleibt unterdessen mit elf Punkten im Mittelfeld.