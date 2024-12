Der VfB Speldorf muss in der Landesliga Niederrhein 2 gegen den Abstieg kämpfen. Für das neue Jahr zeigt sich Trainer Dimitri Steininger dennoch optimistisch.

Die Tabellensituation ist beim VfB Speldorf zum Jahreswechsel keine angenehme. In der Landesliga Niederrhein 2 stehen die Mülheimer auf Tabellenplatz 16 am Ende der Hinserie nicht mit dem Rücken zur Wand, aber auf einem Relegationsplatz.

Schon in der ersten Saisonhälfte reagierte Julien Schneider und trat von seinem Traineramt zurück, Dimitri Steininger übernahm die Geschicke an der Linie. Kurz zuvor hatte auch der sportliche Leiter Patrick Dertwinkel sein Amt niedergelegt. In den sechs Spielen Steiningers Leitung setzte es fünf Niederlagen, Tabellennachbar BG Überruhr wurde geschlagen. Im neuen Jahr soll es wieder mehr Erfolgserlebnisse geben.

Trainer Dimitri Steininger über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 2: Wir sind mit der Hinrunde nicht zufrieden. 17 Punkte und der Relegationsplatz sind nicht die sportlichen Ziele, die sich der Verein vor der Saison gesteckt hat. Ich persönlich bin seit sechs Wochen als Trainer in der Verantwortung und habe eine Mannschaft kennengelernt, die sehr verunsichert war. Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen und haben in den letzten Spielen gesehen, dass wir jede Mannschaft schlagen können. Es fehlt uns zurzeit einfach das Spielglück. Die Art und Weise, wie wir die letzten Spiele aufgetreten sind, sollte uns weiter Mut machen.

Als erstes wollen wir den Titel als Hallenstadtmeister verteidigen und die Winterpause nutzen, um inhaltlich weiterzukommen. Dimitri Steininger

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: Wenn man unten steht, hat man nicht viele Feste zu feiern gehabt. Aber ich denke für die Mannschaft war der Derbysieg gegen Mintard ganz wichtig. Für mich persönlich war es natürlich der erste Sieg zu null gegen Überruhr.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: Ich habe in den sechs Wochen keine schlimmen Momente erlebt, nur ärgerliche Spielverläufe, in denen wir uns am Ende nicht belohnen. Aber daraus ziehen wir für die Zukunft unsere Lehren.

… die Ziele für 2025 und was im Winter noch passiert: Als erstes wollen wir den Titel als Hallenstadtmeister verteidigen und die Winterpause nutzen, um inhaltlich weiterzukommen. Ich freue mich persönlich auf die Testspiele, um so ohne Ergebnisdruck noch an einigen Inhalten arbeiten zu können. Personell wird nicht viel passieren. Mit der Mannschaft schaffen wir den Klassenhalt!