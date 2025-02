In der Landesliga Niederrhein 2 war die SpVgg Steele schon abgeschrieben. Ohne Druck gewann der Letzte nun ein Spiel. Auf den FC Kray nimmt der Druck dagegen zu, denn der Abstiegskampf ruft.

Zwischen 2014 und 2016 mischte der FC Kray als kleiner Essener Vorort.Klub noch in der Regionalliga mit. Dann ging es in die Oberliga, seit zwei Jahren ist der FCK nun in der Landesliga aktiv. Und nun droht erneut ein Abstieg - wenn die Krayer nicht aufpassen, spielen sie in der Saison 2025/26 in der Bezirksliga.

Das 0:2 beim PSV Wesel-Lackhausen war bereits die vierte Pleite in Serie, den letzten Ligadreier gab es am 17. November, als der VfB Bottrop geschlagen wurde. Auf den Relegationsplatz sind es nur noch vier Punkte, auf den ersten Abstiegsplatz fünf Zähler. Und in einer Woche geht es gegen den formstarken SV Scherpenberg.

Der gewann auch das zweite Spiel im Jahr 2025 - 3:1 hieß es gegen den VfB Speldorf, der damit auch weiter tief im Abstiegskampf steckt. Ein weiterer Traditionsverein, dem die Bezirksliga droht.

Wenigstens positiv für Kray und Speldorf: Im Keller verloren auch die meisten anderen Teams. BG Überruhr verlor 0:3 gegen den VfB Bottrop. Arminia Klosterhardt spielte 1:1 beim 1. FC Lintfort. Und die SF 97/​30 Lowick verloren auch - gegen den Letzten.

Die SpVgg Steele sendete mit dem 1:0 ein Lebenszeichen. Marc Geissler erzielte das Tor des Tages. Doch vermutlich kommt der dritte Dreier der Saison zu spät. Der Relegationsplatz liegt elf Zähler weg.

An der Spitze hat sich der SV Budberg für die erste Saisonniederlage rehabilitiert. Gegen den GSV Moers, die den ersten Nichtabstiegsplatz belegen, gab es ein 4:1 - erster Verfolger ist seit Samstag nun Adler Union Frintrop.

Denn die Essener schlugen im Topspiel BW Dingden mit 2:1. Und das nach Rückstand. "Die Reaktion auf das Gegentor war wichtig, wenn du nach fünf Minuten zurückliegst. Das war für mich der Schlüssel, dass wir das hier noch gedreht haben", analysierte Frintrop-Coach Marcel Cornelissen.

Am kommenden Freitag muss Frintrop nun zum Letzten nach Steele. Wenn der Pflichtsieg eingefahren wird, schaut man am Sonntag sich gespannt nach Bottrop, wo Spitzenreiter Budberg beim Vierten antreten muss.