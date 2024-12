Landesliga-Urgestein ESC Rellinghausen kann sich auch in dieser Saison vom Abstiegskampf fernhalten. Trainer Sascha Behnke ist zufrieden.

In der Landesliga Niederrhein 2 gehört der ESC Rellinghausen zum Inventar. Seit dem Bezirksliga-Titel und dem Aufstieg 2007 spielt der ESC ununterbrochen mit, schnupperte sogar mehrfach am Aufstieg in die Oberliga Niederrhein.

Nach zwei zehnten Plätzen in den Vorjahren deutet in Essen-Rellinghausen wieder alles auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld hin, zur Winterpause führte Sascha Behnke seine Mannschaft auf Platz sieben. Auf- und Abstiegsplätze sind jeweils neun Zähler entfernt. Somit starten die Rellinghauser entspannt ins Fußballjahr 2025.

Trainer Sascha Behnke über...

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 2: Die Hinrunde lief ganz zufriedenstellend. Es hätten insgesamt ein paar Punkte mehr sein dürfen, da wir doch mehr Punkte unglücklich verloren als glücklich gewonnen haben. Einige Spielerentwicklungen waren dazu noch sehr positiv, wie zum Beispiel die von Dennis Hornig, der eine tolle Hinrunde gespielt hat. Ansonsten ist es wieder eine sehr ausgeglichene Liga, die Spannung verspricht.

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: Da sind schon zwei, drei Spiele wegen der Spannung in Erinnerung geblieben. Aber so einen besonders schönen Moment kann ich jetzt nicht nennen.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: Das sind dann die Spiele mit negativem Ausgang, die verloren gingen oder unentschieden endeten wie gegen Dingden, Hamborn oder Lintfort. Aber das gehört dann auch dazu.

…die Ziele für 2025 und was im Winter noch passiert: Unser Ziel ist und sollte es sein, die Hinrunde zu bestätigen, um auch mit unten nichts mehr zu tun zu haben. Dazu hat die Mannschaft ihre eigenen Ziele intern für sich aufgestellt, die auch intern bleiben.

Was das Personal angeht, wird sich bei uns einiges verändern, da wir sechs Abgänge haben. Das sind aber alles Spieler, die wenig Einsatzzeit hatten, verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen oder eben charakterlich nicht passten. Das ist also alles zu verkraften, da kein Stammspieler darunter war. Selbst sind wir auf der Suche nach einem Torhüter, wobei sich das Thema wahrscheinlich schon wieder positiv erledigt hat. Ansonsten sind wir offen für Verstärkungen beziehungsweise Ergänzungen, die sowohl sportlich als auch menschlich passen.