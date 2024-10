Nach einem schwachen Saisonstart in der Landesliga Niederrhein 2 stehen die Sportfreunde Hamborn mittlerweile auf dem zweiten Tabellenplatz. Trainer Marcel Stenzel nennt Gründe für den Wandel.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein erlebten die Sportfreunde Hamborn auch in der Landesliga Niederrhein 2 einen schlechten Saisonstart. Die Mannschaft von Trainer Marcel Stenzel konnte nur eines der ersten vier Ligaspiele gewinnen.

Die Folge: Die Hamborner Löwen standen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doch ab dem fünften Spieltag verlor die Duisburger Mannschaft keine Partie mehr. Die Bilanz: fünf Siege in sechs Spielen. Mittlerweile steht die Mannschaft von Stenzel mit 19 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Für Stenzel gibt es einige Gründe, warum seine Mannschaft plötzlich in die Erfolgsspur gefunden hat: „Wir haben in vielen Aspekten in den letzten Wochen einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben mittlerweile eine gute Körperlichkeit und Laufbereitschaft. Zu Beginn haben wir noch keine richtigen Entscheidungen auf dem Rasen getroffen, mittlerweile passt das alles deutlich besser. Die Mannschaft will diese Siege auch unbedingt und arbeitet dafür hart.“

Am fünften Spieltag gab es den ersten Dreier im Duell mit Steele (mittlerweile Tabellenletzter) an – der Wendepunkt für die Sportfreunde in dieser Saison. Der 32-Jährige wusste allerdings, dass bei seiner Mannschaft früher oder später der Knoten platzen würde: „Wir als Trainerteam glauben immer an unsere Mannschaft. Wir wissen, was die Jungs können und was noch verbessert werden muss. Dieser erste Sieg hat natürlich auch Blockaden gelöst. Mit jedem weiteren Sieg holt man sich Selbstvertrauen und Leichtigkeit.“

Dieses Selbstvertrauen und die Leichtigkeit können die Duisburger auch für ihre kommende Partie bestens gebrauchen. Am Sonntag, den 20. Oktober, ist um 15 Uhr der VfB Bottrop zu Gast. Die Bottroper mischen als Aufsteiger momentan oben mit und sind deswegen für Stenzel eine harte Aufgabe: „Es kommt ein Gegner zu uns, der uns alles abverlangen wird. Wir stellen uns auf ein Spiel ein, bei dem es zur Sache gehen wird. Es wird zweikampfbetont und laufintensiv. Wir werden alles für einen Heimsieg geben.“

Die Sportfreunde haben am Wochenende sogar die Möglichkeit, die Tabellenführung zu übernehmen. Trotzdem möchte der 32-Jährige noch kein Saisonziel ausrufen: „Die Tabelle interessiert uns nicht. Wir müssen jede Woche für uns performen und den Sieg holen. Die Situation momentan ist genauso eine Momentaufnahme wie damals, als wir Vorletzter waren.“

Personell sind die Sportfreunde Hamborn gut aufgestellt. Bis auf einzelne angeschlagene Spieler kann Stenzel aus dem Vollen schöpfen.