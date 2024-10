Landesligist Adler Union Frintrop feierte am Sonntag nicht nur den Sieg gegen Moers, sondern auch die Rückkehr eines "ganz wichtigen" Spielers.

Adler Union Frintrop ist zurück in der Erfolgsspur. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie mit 2:7 Toren besiegte der Oberliga-Absteiger den GSV Moers souverän und auch in der Höhe verdient mit 4:1. Durch den fünften Saisonsieg kletterte der Essener Landesligist auf den sechsten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Spitzenreiter SV Budberg beträgt nur noch vier Punkte.

"Endlich wieder Wasserturm-Fußball", war der Tenor nach dem Abpfiff. Moers hatte zuvor drei von vier Auswärtspartien gewonnen, in Essen-Frintrop war an diesem Sonntagnachmittag aber nichts zu holen. Es gab jedoch noch einen ganz besonderen Grund der Freude für die Frintroper.

Denn: Leistungsträger Christian Büttner feierte sein Comeback nach über 17 Monaten. Ende April 2023 reiste der Defensivspezialist für ein Jahr arbeitsbedingt nach Chicago und seit seiner Rückkehr fehlte er dann verletzungsbedingt. Am Sonntag wurde Büttner in der 67. Minute für Tim Heinsen eingewechselt.

"Bei Christian war es so, dass er sich 14 Tage vor seiner Rückkehr nach Deutschland in den USA verletzt hatte. Die Diagnose war ein Muskelbündelriss. Das war eine sehr langwierige Geschichte. Er fing zu früh an und hatte sich das Ding dann wieder gerissen. Es wurde sehr zäh, mit einer Ausfallzeit von sechs Monaten. Damit stand er rund eineinhalb Jahre nicht zur Verfügung", blickt Cheftrainer Marcel Cornelissen zurück.

Die Dynamik, Wucht und Zweikampfstärke, die er mitbringt, sind für diese Liga außergewöhnlich. Das hatte uns sehr lange gefehlt. Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler. Marcel Cornelissen über seinen Rückkehrer.

Für den langjährigen Frintroper Coach, der mit seiner Mannschaft einst den sensationellen Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Oberliga schaffte, ist der 28-Jährige ein gefühlter Neuzugang: "Uns sind am Sonntag durch den Ausfall von Linus Wissing die Optionen im Zentrum etwas ausgegangen, deswegen haben wir ihn reingeworfen. Das war auch genau das Spiel, wofür wir ihn gebraucht haben. Die Dynamik, Wucht und Zweikampfstärke, die er mitbringt, sind für diese Liga außergewöhnlich. Das hatte uns sehr lange gefehlt. Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler."

Neben seiner Zeit in Frintrop, wo er seit 2016 spielt, absolvierte Christian Büttner auch schon 13 Oberliga-Partien für den FC Kray und die U23 von Rot-Weiß Oberhausen.