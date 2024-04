VfB Frohnhausen hat am Sonntag drei wichtige Punkte im Kellerduell gegen die SGE Bedburg-Hau einfahren können. Es ist ein Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg.

Nach drei Niederlagen in Folge und einem Torverhältnis von 2:18 konnte der VfB Frohnhausen am vergangenen Sonntag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf einfahren. Der Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Niederrhein 2 spitzt sich damit weiter zu.

Trainer Issam Said zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und erkannte eine Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen. "Wir haben uns den Sieg gestern erarbeitet. Wir haben gekratzt, gekämpft, gefightet. Man hat gesehen, dass die Mannschaft mit aller Macht gewinnen wollte. Das hat man gegen den FSV Duisburg und Budberg einfach nicht gesehen."

Jetzt steht Frohnhausen auf dem 17. Tabellenplatz und verkürzt den Abstand zum Relegationsplatz auf vier Punkte. Zum direkten Klassenerhalten fehlen fünf Punkte.

Nachdem einige Spieler von ihren Verletzungen auskuriert waren, konnte Frohnhausen gegen Tabellennachbar Bedburg-Hau mehr Druck nach vorne aufbauen und gewann am Ende mit 4:2. So viele Tore erzielte man zuletzt im Februar dieses Jahres. Auf die nächsten Spiele schaut Said jedoch mit Ernüchterung.

Du spielst nach so einem Spiel wie gestern direkt gegen Niederwenigern, du spielst gegen Wesel-Lackhausen und gegen Biemenhorst. Noch schlimmer kann es dich nicht treffen nach einem Dreier. Issam Said

Der 46-Jährige glaubt nicht daran, dass die Mannschaften in der oberen Tabellenregion Frohnhausen unterschätzen werden. "Ich glaube schon, dass diese drei Mannschaften von der Qualität her über uns stehen."

Said ist sich bewusst, dass die kommenden Spiele richtungsweisend sind. Trotz der gegnerischen Qualität werden sie versuchen, "irgendwo noch einen Dreier zu klauen." Falls alle drei Spiele verloren gehen und die Konkurrenz im gleichen Zeitraum mehrmals punkten sollte, gibt Said zu, "kann man auch schon weg vom Fenster sein."

Wir müssen gegen diese Gegner irgendwo, irgendwie Punkte klauen. Woher auch immer. Wie wir das machen, weiß ich auch noch nicht genau, aber wir müssen es. Da kommen wir nicht drumherum. Issam Said

Die ungewisse Zukunft birgt auch Schwierigkeiten für die Kaderplanung der kommenden Saison. Zusammen mit seinem Bruder Chamdin Said, der im Sommer in den Trainerstab eingearbeitet wird, plant man zweigleisig. Frohnhausen versucht einen Kader auf die Beine zu stellen, der sowohl für die Bezirksliga als auch für die Landesliga konkurrenzfähig ist. "Sollten wir absteigen, machen wir einen Neuanfang" erläutert Said.

Bereits am Mittwoch ist der VfB in Niederwenigern zu Gast, bevor sie am Sonntag Wesel-Lackhausen empfangen. Die kommende Woche werden zeigen, ob Frohnhausen den Klassenerhalt schafft.