Der ESC Rellinghausen und die SG Essen-Schönebeck haben am Dienstagabend das Essener Kreispokal-Viertelfinale eröffnet. Erst nach Elfmeterschießen durfte die SGS feiern.

Mit Spannung wurde das Viertelfinale des Essener Kreispokals erwartet - und schon das erste Spiel der Runde am Dienstagabend hatte es in sich. Der ESC Rellinghausen empfing die SG Essen-Schönebeck zum landesligainternen Derby. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, wo dem ESC die Nerven versagten.

Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit so richtig Fahrt auf. Der aktuell Tabellensiebte aus Rellinghausen hatte sich dem 15. Noch vor anderthalb Wochen zuhause geschlagen geben müssen, diesmal ging er allerdings in Führung. Aaron Oteng-Appiah markierte das 1:0 (62.).

In der Schlussphase stand das Spiel dennoch plötzlich wieder Kopf. Denn innerhalb von drei Minuten drehten Nikita Senk (78.) und Dennis Wiebe (81./FE.) die Partie zugunsten der SGS. Doch auch dabei sollte es nicht bleiben, denn das letzte Wort der regulären Spielzeit hatte Berkan Eken, der den ESC in der 90. doch noch zum 2:2 und damit in die Verlängerung schoss.

Dort blieb es umkämpft, aber ohne weitere Tore. Schönebeck musste die letzten Züge des Spiels nach Gelb-Rot mit einem Mann weniger überstehen, doch auch das gelang - so gab es die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.

Klare Sache im Elfmeterschießen

Dort stellten sich die Gäste aus Schönebeck allerdings deutlich besser an als der ESC. Während kein Rellinghauser SGS-Torwart Marvin Hartelt überwinden konnte, sorgten erneut Wibbe, Alexander Hernaut und Argjent Emrula für ein 5:2 nach Elfmeterschießen und den Schönebecker Halbfinaleinzug.

Schon am Mittwochabend geht es im Viertelfinale des Essener Kreispokals weiter. Um 19 Uhr treffen mit dem FC Kray und Blau-Weiss Mintard erneut zwei Kontrahenten aus der Landesliga 2 im direkten Duell aufeinander. Ab 19.30 Uhr hat Bezirksligist Vogelheimer SV dann Landesligist VfB Frohnhausen zu Gast. Den Abschluss machen am Donnerstag (18.45 Uhr) die SpVgg Steele (Landesliga) und die DJK Sportfreunde Katernberg (Bezirksliga).

Das Spiel im Überblick:

ESC: Hollenbeck - Beckmann, Akaogi, Piljic (85. Adebisi), Holz (62. Bluni), Oteng-Appiah (85. Gaulke), May, Neuse, Awuah (72. Lieske), Krämer, Eken

SGS: Hartelt - El-Hany (77. Thurm), Lenze (46. Senk), Wibbe, Müller, Bentaleb (61. Hernaut), Kaeede, Mazan, Bodwell, Emrula, Kreisköther (61. Aljassem)

Tore: 1:0 Oteng-Appiah (62.), 1:1 Senk (78.), 1:2 Wibbe (81./FE.), 2:2 Eken (90.)

Elfmeterschießen: 0:1 Wibbe, 0:2 Hernault, 0:3 Emrula

Bes. Vorkomnisse: Gelb-Rot für SGS (117.)