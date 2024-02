Gerade erst abgestiegen, ist der 1. FC Monheim auf dem besten Weg zurück in die Oberliga Niederrhein. Auf der Trainerposition herrscht nun über den Sommer hinaus Klarheit.

Auf dem Weg zurück in die Oberliga Niederrhein hat Landesliga-Tabellenführer 1. FC Monheim eine wichtige Personalentscheidung bekanntgegeben. Trainer und Urgestein Dennis Ruess wird über die Saison hinaus erhalten bleiben.

"Der Sommer war für uns alle kein einfacher – mit viel Energie und Herzblut haben wir dann versucht, die klassische FCM-DNA zurückzuerlangen und wieder einen guten Charakter in die Mannschaft zu bekommen. Bis dato scheinen wir die richtigen Hebel getroffen zu haben, denn unsere Jungs machen eine Menge Freude und wir wollen versuchen, dass wir gemeinsam weiter intensiv sowie mit vollem Elan an unseren Ideen arbeiten", lässt er sich auf der Vereinsseite zitieren.

Und weiter: "Um die gesteckten Ziele zu erreichen ist es noch ein langer Weg, den wir aber zusammen mit meinen Trainerkollegen gehen wollen. Daher war es für mich schnell klar auch im kommenden Jahr Trainer meines Klubs sein zu wollen, vor allem nach dem Vertrauen, das mir im Sommer seitens der Verantwortlichen entgegengebracht worden ist!"

Auch Geschäftsführer Karim El Fahmi zeigte sich begeistert von der Entscheidung: "Wir sind froh, dass Dennis auch über die Saison hinaus unser Cheftrainer bleibt. Nach dem Abstieg aus der Oberliga mussten wir uns alle kräftig schütteln, um den Umbruch für die aktuelle Saison zu bewältigen. Dennis ist auch hier wieder ein wichtiger Baustein gewesen, um diesen Umbruch zu absolvieren", sagte er.

Zudem lobte er das bisher Geleistete: "Mit entsprechenden Transfers und der akribischen Arbeit von ihm und seinem Staff konnten wir uns bis zum Winter in eine gute Position bringen. Wir alle arbeiten nun an einer hoffentlich guten Restserie, um das Saisonziel zu erreichen. Daher war es uns sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit unserem Trainer über die Saison hinaus zu festigen."

Der 1. FC Monheim führt die Landesliga Niederrhein 1 souverän mit fünf Punkten Vorsprung an. Platz eins berechtigt zum direkten Aufstieg in die Oberliga, aus der der 1. FCM erst in der vergangenen Saison abgestiegen ist.