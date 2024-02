Zum Restrundenauftakt in der Landesliga Niederrhein erwartet den 15. Schönebeck ein abwechslungsreiches Auftaktprogramm. Zuerst empfängt die SGS den VfB Frohnhausen.

Augenhöhe, Außenseiter und Favorit: Das Auftaktprogramm der SG Essen-Schönebeck in der Landesliga Niederrhein könnte unterschiedlicher kaum sein. Zum Restrunden-Auftakt geht es für das Team von Trainer Olaf Rehmann zum anderen Kellerkind VfB Frohnhausen (Sonntag, 18. Februar).

Die SGS überwinterte auf dem Relegationsplatz mit 24 Punkten. Und das, nachdem die Hinrunde einer Achterbahnfahrt geglichen hatte. Aus den ersten vier Partien wurde nur ein Punkt geholt, zwischenzeitlich mussten die Essener verletzungsbedingt auf zehn Akteure gleichzeitig verzichten.

Trotz alledem stand Schönebeck zum Jahreswechsel nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Aktuell sind es drei Punkte, die die Essener brauchen, um mit Platz 14 gleichzuziehen. Jetzt erwartet Rehmann ein buntes Auftaktprogramm.

Während er beim ersten Spiel gegen den VfB Frohnhausen von einem Duell auf Augenhöhe ausgeht, sehen sich die Essener in der Begegnung mit dem SV Biemenhorst, der auf Platz fünf überwinterte, als klarer Außenseiter. In der Partie gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter ist die SGS hingegen Favorit.

Eigene Stärken gegen den VfB Frohnhausen gut ausspielen

Zum Auftaktspiel gegen den VfB sagt Rehmann: "Es wird für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel. Ich glaube, dass es für uns ein anderer Druck sein wird als für Frohnhausen. Sollten sie verlieren, haben sie so gut wie keine Chance mehr. Wir könnten uns mit einem Sieg ein wenig vom Relegationsplatz entfernen."

In dem Duell wird es besonders darauf ankommen, welche Mannschaft ihre Stärken besser ausspielt. Damit die SGS das am Ende von sich behaupten kann, wurde in der Vorbereitung viel in taktischen Bereichen justiert. "Am Ende der Hinrunde waren wir nicht mehr konkurrenzfähig, da wollten wir uns nur noch irgendwie aus der Affäre ziehen", gesteht Rehmann.

Sollte es am Ende mit dem Klassenerhalt nicht funktionieren, wäre "keiner schockiert. Der Verein macht uns keinen Druck, dass wir unbedingt die Klasse halten müssen", gibt der 43-Jährige zu. Trotzdem will das Team jetzt erfolgreich in die Restserie starten.