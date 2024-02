Auftakt in die Rückrunde! Die Gruppe 1 der Landesliga startet in ihre zweite Runde. Zu Beginn kommt es direkt zu einem Duell der Gegensätze.

Fast jeder dürfte die Geschichte von David gegen Goliath kennen. In der Gruppe 1 der Landesliga Niederrhein könnte das Wochenende eine ähnliche Story schreiben. Der Tabellenführer, der 1. FC Monheim, muss die Reise zum Rückrundenauftakt nach Düsseldorf antreten. Beim Tabellenschlusslicht, dem SC Düsseldorf-West, ist Patzen strengstens untersagt.

Mit fünf Punkten Vorsprung hat sich Monheim mittlerweile einen dünnen Fettmantel angefressen. SC 1911 Kapellen-Erft lauert derweil auf Platz zwei auf einen Fehltritt des Spitzenreiters. Zum 22. Spieltag geht es für Monheim zum absoluten Außenseiter, den SC Düsseldorf-West. Die Hausherren sind mit zwölf Punkten und eben auch zwölf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer fast schon abgeschlagen vom sicheren Hafen der Tabelle entfernt.

Dennis Ruess, Übungsleiter beim 1. FC Monheim, würde am liebsten gar nichts von der Tabellensituation seines Gegners wissen: "Mannschaften anhand des Tabellenplatzes festzumachen kann man nicht machen und sollte man auch nicht. Jede Partie fängt bei 0:0 an und entwickelt ihren eigenen Charakter. West hat einige abgezockte Jungs dabei und wir werden sicher nicht mit der Einstellung dort anreisen, wir machen das schon irgendwie, ist ja nur der Letzte. In jedem Spiel wird Vollgas gegeben."

Das Ziel ist dennoch klar definiert: "Wir wollen den Fuß direkt in die Tür bekommen und mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten. Das nötige Selbstbewusstsein haben wir uns durch die Hinrunde angeeignet. Fakt ist: Wir sind die Gejagten und jeder Gegner wird doppelt motiviert sein, uns zu ärgern."

Auch der Letzte, der vielleicht seine letzte Chance in so einer Begegnung sieht. Daher gibt es sicher dankbare Aufgaben zum Start. Ruess: "In der Hinrunde sind wir gegen den Cronenberger SC gestartet. Da habe ich im ersten Moment auch gedacht, hätte da nicht ein leichterer erster Gegner warten können? Die gibt es nun einmal nicht. Daher kann man das gar nicht so einfach differenzieren."