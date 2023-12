Ex-Profi und Landesliga-Trainer David Odonkor geht ins Dschungelcamp

David Odonkor heuerte neulich bei Blau-Weiß Mintard an. Doch bevor er beim Landesligisten loslegt, geht er erst einmal ins Dschungelcamp.

Der frühere Fußball-Nationalspieler David Odonkor treibt seine Karriere im Reality-TV voran und zieht ins RTL-Dschungelcamp. Das gab der Kölner Sender am Freitag bekannt. Der 39-Jährige kam 16 Mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz, unvergessen bleibt seine Torvorlage für Oliver Neuville im Gruppenspiel gegen Polen (1:0) bei der Heim-WM 2006.

Odonkor, der in der Bundesliga für Borussia Dortmund gespielt hatte, beendete 2013 seine aktive Profi-Karriere. Danach trat er bereits häufiger im TV auf, unter anderem zog er 2017 ins „Promi Big Brother“-Haus. „Ich will mir noch nicht so viele Gedanken machen“, sagte Odonkor über seine Zeit im Dschungelcamp in Australien. Ab dem 19. Januar überträgt RTL täglich live aus "Down Under", das Show-Finale steigt am 4. Februar.

Damit sorgt das Dschungelcamp für eine Termin-Kollision bei Odonkor. Denn der Ex-Profi heuerte vor wenigen Tagen als neuer Trainer bei Blau-Weiß Mintard an (RS berichtete exklusiv). Mitte Januar wollte Odonkor beim Landesligisten von der Stadtgrenze zwischen Mülheim und Essen offiziell starten - doch rund um diesen Zeitpunkt wird er in Australien weilen.

Zum Start der Restserie mit dem Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau am 18. Februar wird der frühere Dortmunder aber wohl wieder mit dabei sein. Wie viele von den zuvor anstehenden Testspielen gegen den SC Werden-Heidhausen (21. Januar), die Spvg Schonnebeck (23. Januar), SC Velbert (28. Januar), die SG Schönebeck (4. Februar) und DJK Adler Union Frintrop (11. Februar) Odonkor verpassen wird, hängt auch von seinem Abschneiden im Dschungelcamp ab.

In der Landesliga Niederrhein 2 stehen die Mintarder aktuell im Tabellenmittelfeld, belegen Rang neun. "Zunächst gilt es für uns den Klassenerhalt zu sichern. Denn diese Landesliga-Staffel ist sehr eng und es gibt viele Absteiger. Ich freue mich auf diese Herausforderung", hatte Odonkor bei seiner Vertragsunterzeichnung kurz vor Weihnachten erklärt. (mit sid)