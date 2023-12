Für eine starke Hinrunde belohnten sich die Sportfreunde Niederwenigern mit Platz zwei.

Die Sportfreunde Niederwenigern überwintern mit einer sehr aussichtsreichen Tabellensituation, auch wenn es im letzten Spiel des Jahres eine überraschende 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Steele setzte. Als Tabellenzweiter liegen die Sportfreunde in der Landesliga Niederrhein 2 – bei einem Spiel weniger – vier Punkte hinter Spitzenreiter Blau-Weiß Dingden.

Entsprechend positiv fällt auch das Fazit von Trainer Marcel Kraushaar aus. Im RevierSport-Interview zeigt sich der 32-Jährige stolz auf seine Mannschaft und beschreibt emotionale Höhe- und Tiefpunkte des Jahres.

Marcel Kraushaar über…

…… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 2: Wir sind mit dem ersten Saisonabschnitt sehr zufrieden. Wir haben uns im Vergleich zum Start stetig gesteigert und viele sehr ordentliche Leistungen zeigen können. Besonders erfreut bin ich persönlich über unseren Kader. Wir haben in der Hinrunde gesehen, wie wichtig ein breiter Kader ist. Alle Spieler haben super mitgezogen, es gibt keinen Spieler, der abfällt. So stelle ich mir ein Team vor!

… den schönsten Moment im bisherigen Saisonverlauf: Es war sicherlich das Comeback von Jason Lee Gerhardt! Nachdem er nach einem bösen Foul in der Hinrunde der letzten Saison viele Monate ausfiel, ist er überragend zurückgekehrt! Ich habe großen Respekt vor dieser Leistung!

… den schlimmsten Moment 2023: Die späten Gegentore gegen Speldorf. Zwei Tore in drei Minuten. Das habe ich so als Trainer auch noch nicht erlebt. Im Nachhinein haben wir aus diesen Momenten eine Menge gelernt.

… die Ziele für 2024: Wir wollen an unsere tolle Hinrunde anknüpfen. Das wird kein leichtes Unterfangen, da die Liga sehr ausgeglichen ist. Wir vertrauen auf unsere Stärken und werden unsere Entwicklung in der Rückrunde vorantreiben, um möglichst erfolgreich zu sein.