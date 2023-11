Westfalia Herne: Fanliebling Erdogan will seinen „Herzensverein“ wieder zum Erfolg führen

Lokman Erdogan ist der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel des SC Westfalia Herne. Als Führungsperson will der 27-Jährige den Traditionsklub zum Wiederaufstieg führen.

Der SC Westfalia Herne hat die Hinrunde der Landesliga Staffel 3 auf dem zweiten Tabellenplatz beendet. Über weite Strecken der Saison war der Traditionsklub Tabellenführer, nun trennen Herne nur zwei Punkte vom Spitzenreiter SV Vestia Disteln. Zuletzt konnte Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 mit 2:1 besiegt werden.

„Das war auf jeden Fall wichtig. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende haben wir unter der Woche hart trainiert und wollten den Ausrutscher vergessen machen“, erzählte Angreifer Lokman Erdogan nach Abpfiff der Partie.

Im Derby beim Stadtnachbarn musste die Westfalia aufgrund eines Platzverweises insgesamt rund 60 Minuten in Unterzahl auskommen. Die Personalbestrafung konnte im Kollektiv aufgefangen werden, wie Erdogan verriet: „In der Pause hat uns der Trainer gut auf die zweite Halbzeit und auf das Zehn-Mann-Spiel vorbereitet. Wir haben den Kampf dann als Team angenommen das Spiel noch gedreht.“

Der 27-Jährige gilt als Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Herner. Sein Wechsel aus der türkischen 4. Liga ans Schloss Strünkede erfolgte im Sommer 2021 - damals noch als Teil der Oberliga Westfalen. Seitdem musste der Sportclub zwei Abstiege verkraften und kämpft nun in der Landesliga um die Rückkehr zu sportlich besseren Zeiten.

Obwohl die letzten Monate ziemlich turbulent waren, hielt Erdogan, der schon in der fünften Liga als absoluter Leistungsträger herausstach, dem Klub seine Treue und verlängerte zwischenzeitlich seinen Vertrag. Warum? „Ich spüre die Wertschätzung der Fans, sie haben mich vom ersten Tag an super aufgenommen. Mein Ausbildungsplatz ist auch in Herne, dort befinde ich mich jetzt im letzten Lehrjahr. Der Verein ist ein positiver Ort und gehört mindestens in die Oberliga. Wenn nicht sogar in die Regionalliga mit dem Stadion und den Fans“, erzählte der Deutsch-Türke.

Trotz diverser Angebote höherklassiger Klubs wurde ein Wechsel nie richtig ernst: „Ich wohne in Dortmund und hatte in den letzten zwei Jahren auch mehrfach Gespräche mit Vereinen aus der Stadt (Angebote von Türkspor Dortmund und TuS Bövinghausen sollen vorgelegen haben, Anm. d. Red.). Aber mein Herz hängt einfach an Herne.“

Endlich verletzungsfrei - die Voraussetzungen stimmen

Für den gebürtigen Dortmunder persönlich stehen die Voraussetzungen auf ein erfolgreiches Jahr jedenfalls so gut wie lange nicht mehr. Leidige Knieprobleme sind längst auskuriert, nun sei er verletzungsfrei und topfit. Dazu bekommt „Loki“, wie er bei seinem Herzensverein liebevoll gerufen wird, die Arbeit und den Fußball nach anfänglichen Schwierigkeiten endlich problemlos unter einen Hut:

„Ich habe fast sechs Jahre lang im Profibereich in der Türkei gespielt. Dementsprechend kannte ich die Situation nicht, eine Ausbildung parallel zum Fußball zu absolvieren. Das war am Anfang wirklich schwierig. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Die Situation in dieser Saison ist jetzt, auch weil ich frei von Verletzungen bin, eine ganz andere als noch zuvor.“

Es ist kein großes Geheimnis, dass der Sportclub in dieser Landesliga-Spielzeit die klare Favoritenrolle einnimmt und sich auch selbst das Ziel Wiederaufstieg gesteckt hat. Dennoch befürchtet Erdogan ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: „Die Liga ist in dieser Saison qualitativ gut besetzt. Viele Mannschaften möchten aufsteigen. An erster Stelle schauen wir aber auf uns und blicken von Spiel zu Spiel. Gegen Hordel möchten wir nochmal einen Sieg einfahren und können dann zufrieden in die Winterpause starten.“