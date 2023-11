LL NR 2: Und wieder ein neuer Spitzenreiter, Sterkrade überrascht erneut

In der Landesliga Niederrhein 2 wird es nicht langweilig. Die Spitzenreiter wechseln, Tore sind garantiert.

Fast jede Woche ein neuer Spitzenreiter in der Landesliga Niederrhein 2. Nun haben die SF Niederwenigern die Tabellenführung wieder inne. Und das mit einem furiosen 5:0 gegen den 1. FC Lintfort.

Bereits nach 30 Minuten stand es 3:0, nach der Pause schraubte Niederwenigern das Ergebnis in die Höhe - und liegt damit nun einen Zähler vor dem abgelösten Spitzenreiter BW Dingden.

Denn Dingden passierte das, was vorher schon dem SV Biemenhorst passierte. Man stolperte gegen den Vorletzten Sterkrade-Nord. Sterkrade bezwang vor einer Woche Biemenhorst und holte nun einen Punkt in Dingden. Das rettende Ufer ist immer noch weit entfernt, aber die Oberhausener scheinen in der Liga angekommen zu sein.

Zurück zur Spitze: Hier hat Biemenhorst eine entsprechende Reaktion gezeigt auf die Sterkrade-Pleite. Und wie es sich beim SVB gehört, gab es wieder Tore ohne Ende. Gegen das Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter fielen acht Tore, 6:2 hieß es nach 90 Minuten. Es bleibt dabei, bei Partien mit Biemenhorst-Beteiligung rappelt es. Nun schon 90 Mal in 16 Spielen.

Acht Tore fielen auch am Freitag bei der Speldorf-Demütigung in Budberg, als der VfB mit 1:8 unterging. Damit hängen die Mülheimer im Mittelfeld fest. Genau wie der SV Scherpenberg, der bei Wesel-Lackhausen 0:1 verlor, Wesel damit schon Vierter.

Wobei der FC Kray noch vorbeiziehen kann, doch der trägt seine Partie vom 16. Spieltag bei der SGE Bedburg-Hau erst am 29. November aus. Nach drei Pleiten in Serie wieder in der Spur ist BW Mintard. Gegen die SpVgg Steele 03/09 gab es einen 4:1-Erfolg, der Abstand auf Platz eins damit nur noch vier Zähler.

Im Keller bleibt es dabei: Hö.-Nie. kann nicht gewinnen, auch nach 16 Partien gibt es keinen Sieg, den konnte auch der 18. FSV Duisburg nicht holen, gegen Arminia Klosterhardt gab es ein 1:1, dem FSV droht der Doppelabstieg in die Bezirksliga. In einem weiteren Kellerduell trennten sich im Essener Derby VfB Frohnhausen und der ESC Rellinghausen 1:1 - ein Remis, mit dem beide Klubs nicht richtig zufrieden sein können.