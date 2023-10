LL NR 2: 49 Tore - Super-Sonntag, Hö.-Nie. chancenlos, Mintard holt auf

In der Landesliga Niederrhein 2 war was los. Frohnhausen, Budberg, Hö.-Nie. oder Scherpenberg - sie alle bekamen die Defensive nicht dicht.

Was für ein zehnter Spieltag in der Landesliga Niederrhein 2. 49 Treffer fielen in den zehn Partien. Schon am Freitag ging es torreich los.

Der FC Kray gewann das Essener Derby bei der SpVgg Steele mit 3:2. Am Samstag ging es mit zwei Begegnungen weiter. Die DJK Arminia Klosterhardt trennte sich 1:1 von Sterkrade-Nord. Und der SV Blau-Weiß Dingden spielte ebenfalls 1:1 gegen den 1. FC Lintfort.

Der Sonntag stellte dann alles in den Schatten. Die Sportfreunde Niederwenigern verteidigten gegen Wesel-Lackhausen beim 3:2 die Spitze, obwohl die Sportfreunde noch eine Partie in der Hinterhand hatten. Erster Verfolger ist mittlerweile Blau-Weiß Mintard. Die Mintarder schlugen deb SV Scherpenberg mit 4:2.

Der Sprung auf Platz zwei gelang auch deshalb, weil der SV Biemenhorst das Neun-Tore-Spiel beim SV Budberg mit 4:5 verlor. Dabei drehte Biemenhorst das Spiel vermeintlich. Aus einem 1:3 wurde ein 4:3. Alles nur, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Das 4:5 fiel in der 90. Minute. Spiele mit Biemenhorst-Beteiligung versprechen fast immer viele Treffer. 40 erzielte Tore nach zehn Partien sprechen eine klare Sprache.

Auf Rang fünf klettern konnte der VfB Speldorf - in einer verhältnismäßig torarmen Partie. 2:1 hieß es am Ende bei der SG Essen-Schönebeck. Am Ende bleibt alles beim Alten: Der SV Hönnepel-Niedermörmter kommt nicht aus der Krise und kann langsam für die Bezirksliga planen. Denn bei fünf Absteigern aus der Liga wird der Abstand auf das rettende Ufer langsam zu groß. Das 2:4 beim FSV Duisburg war die zehnte Pleite im zehnten Spiel.

Unter die Räder kam auch der VfB Frohnhausen, der beim SGE Bedburg-Hau 2:6 verlor. Bereits nach 22 Minuten stand es 0:3. Bis zur Pause kam Frohnhausen zumindest auf 2:4 heran. Nach dem Wechsel konnten die Gastgeber aber erneut erhöhen.

Einen wichtigen Auswärtssieg feierte der ESC Rellinghausen, der sich bei den Sportfreunden Lowick mit 2:1 durchsetzen konnte.