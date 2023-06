Landesligist VfB Frohnhausen hat 15 Zugänge präsentiert und 15 Abgänge verabschiedet. Die Personalplanungen sind abgeschlossen.

Ende Mai berichtete RevierSport von den Kaderplanungen beim VfB Frohnhausen.

Warum sich in diesem Sommer einiges an der Raumerstraße bewegt, erklärte Coach Issam Said bereits in einem Gespräch vor zwei Wochen. Mehr als ein Dutzend Zu- und Abgänge vermeldete das Trainer-Urgestein des VfB. Der letzte Neuzugang wurde am Freitag offiziell vorgestellt: Vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen wechselt Emre Kilav nach Frohnhausen.

Der 26-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison kaum eine sportliche Rolle bei den Schwarz-Weißen, kann aber trotzdem auf 82 Oberliga-Partien für den ETB, die Spielvereinigung Schonnebeck und den 1. FC Bocholt zurückblicken.

Der Mittelfeldspieler soll für die Spielzeit 2023/24 mit seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor bei den "Frohnhauser Löwen" sein. In der Jugend wurde Kilav auch bei Rot-Weiss Essen ausgebildet. Von 2013 bis 2016 trug er das RWE-Trikot und spielte dort in der Junioren-Bundesliga.

Wir haben 22 Feldspieler und drei Torhüter unter Vertrag - damit ist das Aufgebot komplett. In diesem Sommer war es wirklich eine Mammut-Aufgabe, eine Mannschaft zu stellen. Wir sehen uns jetzt aber gut gewappnet und ich bin guter Dinge, dass wir mit unten nichts zu tun haben werden. Ich freue mich auf die neue Saison mit den Jungs. Issam Said.

"Mit dem Transfer von Emre steht unser Kader. In den Tagen zuvor konnten wir noch Mete Kaan Yaris von Genc Osman und Mario Codreanu von der U19 des ETB verpflichten. Wir haben 22 Feldspieler und drei Torhüter unter Vertrag - damit ist das Aufgebot komplett. In diesem Sommer war es wirklich eine Mammut-Aufgabe, eine Mannschaft zu stellen. Wir sehen uns jetzt aber gut gewappnet und ich bin guter Dinge, dass wir mit unten nichts zu tun haben werden. Ich freue mich auf die neue Saison mit den Jungs. Wichtig wird sein, dass wir die 15 Zugänge schnell integrieren und zu einer Einheit formen", erklärte Said auf Nachfrage dieser Redaktion.

Für den VfB Frohnhausen ist die Zielsetzung für die kommende Spielzeit eindeutig: Klassenerhalt. Seit der Saison 2018/19 spielt die Said-Elf in der Landesliga und hat sich mittlerweile als feste Größe in dieser Spielklasse etabliert.