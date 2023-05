76 Spiele für RWO - jetzt wechselt er zu Heimatklub in die Landesliga

Er wurde deutscher U19-Meister, spielte für Rot-Weiß Oberhausen und in der dritten türkischen Liga. Jetzt wechselt Tarik Kurt zu seinem Heimatverein in die Landesliga.

Im Nachwuchs des Königsborner SV hatte Tarik Kurt einst den Grundstein für seine Fußballkarriere gelegt. Später wurde er mit Borussia Dortmund deutscher U17- und U19-Meister, spielte für Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West und lief zuletzt in der dritten türkischen Liga auf.

Jetzt kehrt der 25-Jährige zu seinem Heimatverein zurück. Kurt spielt ab dem Sommer wieder für den KSV, wird mit dem Team aus Unna in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start gehen. An diesem Dienstag informierten die Königsbörner über den bevorstehenden Wechsel und schrieben von einem "Transfercoup".

Hintergrund: Nach der Erdbeben-Katastrophe Anfang des Jahres verließ Kurt seinen Verein in der Türkei und entschied sich dazu, seine Laufbahn nicht mehr mehr auf Profiniveau fortzusetzen. Stattdessen beginnt er eine Ausbildung als Verfahrenstechnologe - und spielt mit Königsborn siebtklassig. Der Sportliche Leiter René Johannes betont: "Wir freuen uns, dass so ein Spieler wie Tarik wieder für seinen Heimatverein aufläuft."

Kurt selbst meint: "Es ist eine Herzensangelegenheit wieder hier zu sein, die Gespräche waren klasse und schnell zielführend." Mit Blick auf die kommende Saison kündigt der Stürmer an: "Wir wollen guten Fußball spielen, uns entwickeln und natürlich Erfolge mit dem KSV feiern."

Kurt bringt für Landesliga-Verhältnisse eine eindrucksvolle Vita mit. Nach seiner Zeit im Nachwuchs von Borussia Dortmund verbrachte der frühere türkische Juniorennationalspieler vier Jahre bei Rot-Weiß Oberhausen. Seine Quote kann sich sehen lassen: 34 Treffer erzielte Kurt in 76 Einsätzen für RWO. Zudem gehörte er zur Mannschaft, die 2018 den Niederrheinpokal gewann.

2020 zog es Kurt in die Türkei. Dort trug er das Trikot verschiedener Klubs, zuletzt von Sivas Belediye, und bestritt 54 Partien in der 3. Liga (sechs Tore). Nun geht es für ihn beim Königsborner SV weiter.