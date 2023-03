Landesligen Niederrhein: Mülheimer FC zieht mit Scherpenberg gleich, Niederwenigern lässt Federn

In den Landesligen am Niederrhein spitzt sich der Aufstiegskampf zu. Während sich in Staffel 2 ein Duo absetzt, patzen die Verfolger von Adler Union Frintrop in Gruppe 3.

17. Spieltag in den Staffeln 2 und 3 der Landesliga Niederrhein. In beiden Gruppen geht es an der Tabellenspitze sehr eng zu.

In Staffel 2 sind die beiden Topteams jetzt sogar punktgleich. Spitzenreiter SV Scherpenberg empfing den SV Genc Osman Duisburg, und war am Ende mit dem 3:3 (2:1) noch gut bedient. Denn bis in die Nachspielzeit führten die Duisburger Gäste 3:2, ehe Darius Strode (90+5) mit seinem zweiten Tor des Tages zumindest den Punkt sicherte. Neben Doppelpacker Strode war Valdet Totaj der zweite Scherpenberger Torschütze. Emre Terzi, Emre Onur und Haluk Türkeri trafen für Genc Osman.

Vom Punktverlust des Tabellenersten profitierte der Mülheimer FC. Nachdem Marvin Hitzek den SV Hönnepel-Niedermörmter bereits nach vier Minuten in Mülheim in Führung gebracht hatte, wurde es für die Gastgeber zum Geduldsspiel. Aber 70 Minuten Überzahl reichten den Mülheimern aus, um durch Treffer von Ahmet Aldemir, Anil Yildirim und Argjent Emrula 3:1 zu gewinnen und mit dem SV Scherpenberg nach Punkten gleichzuziehen.

Verfolger Arminia Klosterhardt kam bei der DJK SF Lowick nicht über ein 0:0 hinaus, im Tabellenkeller feierte Sterkrade-Nord einen wichtigen 1:0-Sieg beim Schlusslicht VfB Bottrop.

Die übrigen Spiele:

BW Dingden - Fichte Lintfort 0:0

SF Broekhuysen - PSV Wesel-Lackhausen 1:4

TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau 3:1

Der Spitzenreiter in Staffel 3 war bereits am Samstag am Ball. Adler Union Frintrop machte seine Hausaufgaben und gab den Verfolgern ordentlich Druck mit in den Sonntag. Gegen BW Mintard gewann der Tabellenführer mit 3:0, auch weil der Tabellenvierte Mintard einige Chancen verpasste.

Auf den Frintroper Druck reagierten am Sonntag dann sowohl die Sportfreunde Niederwenigern als auch der SC Velbert. Während der Tabellenzweite Niederwenigern beim FC Remscheid 0:0 spielte und nun drei Zähler hinter dem Tabellenführer liegt, unterlag der SC Velbert mit 1:4 (1:2) beim DV Solingen. Sechs Punkte beträgt der Velberter Abstand auf Platz 1 nun.

Im Tabellenkeller konnte ein Essener Team einen Befreiungsschlag landen. Der ESC Rellinghausen entschied das Derby gegen die SpVgg Steele mit 3:1 und brachte fünf Punkte zwischen sich und die Abstiegsplätze.

Die übrigen Spiele:

VfB Frohnhausen - FSV Vohwinkel 1:1

SC Reusrath - 1. FC Wülfrath 1:1

SV Wermelskirchen - TUSEM Essen 3:1