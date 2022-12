BW Westfalia Langenbochum: "Wir können jetzt oben eingreifen"

BW Westfalia Langenbochum steht in der Landesliga Westfalen 3 auf dem vierten Platz – das soll gerne auch so bleiben.

Vor der Spielzeit hatte bei BW Westfalia Langenbochum wohl keiner damit gerechnet, dass zu Saison-Halbzeit so eine gute Platzierung dastehen würde. Doch die Mannschaft von Trainer Nassir Malyar machte ihre Sache bislang besser als erwartet. Der vierte Platz zum Ende der Hinrunde ist der Lohn.

Den angepeilten Klassenerhalt haben sie schon so gut wie in der Tasche. Deshalb richtet sich der Blick nun eher auf die vorderen Plätze. Allerdings, ohne allzu große Träume zu formulieren.

Nassir Malyar (Trainer BW Westfalia Langenbochum) über…

… die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3: "Wir haben eine ganz solide Hinrunde gespielt. Da wir ein eher kleiner und auch nicht so finanzstarker Verein sind, hatten wir uns eher ausgerechnet, dass wir die Klasse halten wollen. Aber jetzt sind wir nun mal in der breiten Spitzengruppe mit dabei. Wir hatten zwar einige unglückliche Punktverluste, aber nach der Halbserie bekommt man das, was man verdient hat. Da gleichen sich irgendwann Glück und Pech aus. Mit dieser Platzierung haben wir aber nicht gerechnet."

…personelle Veränderungen in der Winterpause: "Wir haben mit Maurice Saracevic vom VfB Hüls schon einen guten jungen Außenstürmer geholt, der sich im Eins-gegen-eins-Duell gut behaupten kann und auch in der Defensive giftig sein kann. Darüber hinaus hoffen wir, dass wir noch einige interne Zugänge haben werden. Es haben einige Spieler, aus Studiums- oder Verletzungsgründen, bis zu sechs Monaten gefehlt. Einige sind jetzt schon wieder ins Training eingestiegen."

Die Ziele für 2023: "Das Ziel ist jetzt nicht mehr der Klassenerhalt. Da sind wir schon mehr als auf einem guten Weg. Wir wollen jetzt im besten Fall 17 Siege einfahren und auf jeden Fall die 51 Punkte holen. Die Situation ist jetzt die, dass wir oben eingreifen können. Es sind nur drei Punkte bis zum Hombrucher SV. Wir haben aber auch noch einiges zu verbessern. Wir müssen es schaffen, auch gegen tiefstehende Gegner eine spielerische Lösung zu finden. Das ist noch ausbaufähig. Außerdem müssen wir häufiger mal zu Null spielen. Wir hatten bislang zu viele Gegentore bekommen."

…die Vorbereitung: "Im Jahr 2022 werden wir noch drei Hallenturniere bestreiten. Unter anderen die Hallenstadtmeisterschaft oder den Mitternachtscup. Im neuen Jahr fangen wir am 2. Januar mit dem Training an. Vom 6. bis 8. Januar machen wir ein eher aufs Teambuilding ausgelegtes Trainingslager in Villingen. Außerdem stehen noch die Testspiele gegen den SV Sodingen, Wacker Obercastrop, FC Castrop, den VfB Hüls, Vestia-Disteln und die SG Suderwich auf dem Programm."