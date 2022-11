Paukenschlag bei Blau-Weiß Mintard! Knappmann verkündet Rücktritt

Paukenschlag beim DJK Blau-Weiß Mintard! Trainer Christian Knappmann ist mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt beim Mülheimer Landesligisten zurückgetreten.

Das war's! Nach rund einem Jahr hat Christian Knappmann seinen Rücktritt beim Mülheimer Klub DJK Blau-Weiß Mintard erklärt.

"Die Ansprüche, die ich an ambitionierten Amateurfußball habe, unterscheiden sich zu sehr von dem, was der Verein darunter versteht. Deshalb ist es besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Ich wünsche dem Verein alles Gute", erklärte der 41-jährige Knappmann am Dienstag, 29. November 2022, gegenüber RevierSport.

Am 27. Dezember 2021 wurde der Ex-Profi, der in der Regionalliga dreimal Torschützenkönig wurde, als Trainer beim Mülheimer Landesligisten vorgestellt. Insgesamt blickt Knappmann auf eine Bilanz von 13 Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen zurück. In 24 Begegnungen als Mintard-Trainer kann der populäre "Knappi" einen Punkteschnitt von 1,79 Zählern pro Partie vorweisen.

Knappmann hatte mit Mintard zu dieser Saison den Oberliga-Aufstieg angepeilt. Doch diesem Ziel hängt Blau-Weiß als aktuell Tabellen-Siebter der Landesliga Gruppe 3 am Niederrhein hinterher. Auch das hat Knappmann dazu bewogen, den Verein zu verlassen. Knappmann erklärt: "Ich möchte maximalen sportlichen Erfolg und dieser steht bei mir halt an erster Stelle. Dafür hätte ich allerdings zu vielen Menschen in Mintard sportlich weh tun müssen. Das wollte ich einfach nicht. Dafür habe ich die Menschen dort zu lieb gewonnen!"

Wohin sein Weg führen wird, ist noch offen. Doch nach RevierSport-Informationen könnte Knappmann noch in dieser Woche als Trainer des FC Kray vorgestellt werden und sich sein Ziel von der Oberliga Niederrhein, welches er mit Mintard verfolgte, schon in dieser Saison realisieren.

Nach Westfalia Herne und DJK Blau-Weiß Mintard wäre der FC Kray Knappmanns dritte Cheftrainer-Station.