Das ist ein Hammer! Der ESC Rellinghausen hat die Verpflichtung von Guiseppe Raudino bekanntgegeben. Der 28-Jährige kickte zuletzt in der Oberliga Niederrhein.

Nach sechs Jahren beim TVD Velbert geht es für Guiseppe Raudino bei dem Essener Landesligisten ESC Rellinghausen weiter. Das gab der Aufstiegskandidat bekannt.

Raudino kommt mit der Erfahrung aus 47 Oberliga- und vier Regionalligaeinsätzen zum ESC. In der Aufstiegssaison des TVD erzielte er in 35 Spielen 17 Tore selbst und bereitete 16 weitere Treffer vor. "Der ESC ist nicht nur ein neuer Verein, sondern auch der Kreis Essen reizte mich einfach. Dazu wohne ich nicht weit vom Platz und habe den Einsatz des Trainers um meine Person sehr zu schätzen gewusst. Aus der Mannschaft kenne ich die Spieler Pirogov und Huxholt aus der Jugend und so wusste ich ziemlich schnell, dass ich zum ESC wechseln will. Ich freue mich nun auf die neue Aufgabe", wird der Offensiv-Allrounder auf der Vereinshomepage zitiert.

In der Landesliga Niederrhein 3 kämpft der ESC Rellinghausen um den Aufstieg. Aktuell liefern sich die Essener ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sportfreunden Hamborn. Auch Blau-Weiß Mintard mit Trainer Christian Knappmann, der Mülheimer FC 97 und der FC Remscheid sind noch in der Verlosung.