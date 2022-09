Kreisliga C: Fast 100 Tore nach sechs Spielen, der irre Start von Westfalia Dortmund

Im April wurde Westfalia Dortmund gegründet. Nach sechs Spielen sorgt der neue Klub schon für mächtig Furore in der Kreisliga C5 in Dortmund.

Maurice Temme hat 2022 zusammen mit seinen beiden Brüdern Kevin und Dean den Verein Westfalia Dortmund 2022 gegründet.

In der Kreisliga C ging der Verein in dieser Spielzeit zum ersten Mal an den Start. Die Ziele vorher wurden so beschrieben: „In der ersten Saison wollen wir aufsteigen und schauen, wie weit wir im Kreispokal kommen. In der zweiten Saison planen wir, eine Reserve zu gründen. Es gibt auch Pläne für eine A-Jugend, doch das ist natürlich noch ungewiss“, prognostiziert Maurice Temme. Der ehemalige Oberligaspieler tritt auch selber weiter vor den Ball.

Was die sportlichen Ziele angeht, so scheint Temme gewusst zu haben, wovon er spricht. Denn der Start war gigantisch, sechs Spieltage standen auf dem Plan.

Und die boten fast durchgängig Spektakel. So wie an diesem Sonntag. Da gewann die Westfalia mit 23:0 gegen die Dortmunder Löwen Brackel 61 III. Und man kann es kaum glauben, aber es war nicht die torreichste Partie des neuen Klubs.

Denn am Spieltag zuvor hieß es bei BV Westfalia Wickede II 24:1. Nach sieben Spielen steht ein beeindruckendes Torverhältnis von 93:2 auf dem Habenseite. Nur zwei der sechs Partien endeten nicht zweistellig. Am Aufstieg scheint kein Weg vorbeizuführen.

Ein Konkurrent ist aktuell SuS Derne 19 II, die Mannschaft hat eine Partie mehr auf dem Konto, dazu einen Punkt mehr, das alles bei einem vergleichsweise normalen Torverhältnis von 26:11.

Westfalia Dortmund scheint sich in der ersten Saison nur selber schlagen zu können. Denn allein ein Blick auf die Offensive zeigt, hier kann man auch mal einen Ausfall verkraften. Fünf Akteure haben bereits zweistellig getroffen. Nach sechs Spielen liegt der erste Vorsitzende Maurice Temme mit 17 Treffern auf Platz eins der Torschützenliste. Dicht dahinter Spieler mit 16 und 15 Toren - beide natürlich aus seiner Mannschaft.