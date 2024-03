Kreisliga B: Dann können RWE II und Westfalia Dortmund den Aufstieg feiern

Rot-Weiss Essen II und Westfalia Dortmund haben beide alle 19 Partien gewonnen. Beide können theoretisch am selben Tag im April den Aufstieg klarmachen.

Rot-Weiss Essen II hat sich auch in der 19. Partie in der Kreisliga B keine Blöße gegeben. Gegen RuWa Dellwig II gab es einen 6:0-Erfolg, im 19. Spiel war es der 19. Dreier. Emre Kilic war mit drei Toren bester Torschütze, er führt die Torjägerliste nun mit 44 Treffern an.

Da auch die Ballfreunde Bergeborbeck und der DJK TuS Essen-Holsterhausen II die jeweiligen Partien siegreich gestalten konnten, bleibt an der Spitze alles wie gehabt.

RWE II hat 13 beziehungsweise 17 Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Bei noch neun ausstehenden Begegnungen weiß man nun, wann die Korken knallen könnten. 27 Zähler kann Holsterhausen II im Bestfall noch holen, wenn sie das schaffen, kämen sie auf 64 Punkte.

Bedeutet für die Essener Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz. Noch drei Siege und der Aufstieg in die Kreisliga A ist perfekt. Spätestens am 21. April, nach dem Auswärtsspiel gegen Frintrop, kann es so weit sein.

Patzt der DJK TuS Essen-Holsterhausen II an Platz drei zuvor, kann es auch schon vorher rechnerisch feststehen.

Projektleiter Frank Kurth betonte bereits. „Wir stecken schon inmitten der Planungen für die neue Saison. Viele Spieler aus dem aktuellen Kader haben ihre Zusage gegeben, zu bleiben. Zudem haben wir schon zahlreiche Verstärkungen – unter anderem aus der Bezirksliga – sicher, auf die wir uns enorm freuen.“

Westfalia Dortmund kann fast gleichzeitig mit RWE aufsteigen

Ähnlich wie in der Essener Kreisliga B1 ist es in der Dortmunder Kreisliga B1. Auch hier dominiert Westfalia Dortmund nach Belieben, auch hier gab es in 19 Partien 19 Siege.

Am Wochenende wurde ein 15:0-Kantersieg bei Westfalia Kirchlinde gefeiert. 15 Punkte Vorsprung beträgt der Vorsprung auf die ersten drei Verfolger - noch sieben Spieltage gibt es.

Bedeutet: Einer der Verfolger (DJK BW Huckarde II) hat bereits ein Spiel mehr, SV Westrich II und TuS Kruckel können maximal auf 63 Punkte kommen.

Heißt für Westfalia Dortmund: Am 21. April kann - wie bei RWE II - spätestens im Heimspiel gegen RW Barop II der Durchmarsch perfekt gemacht werden.