Die Kreisliga-B-Zweitvertretung des Drittligisten Rot-Weiss Essen kann schon einmal entspannt die Kreisliga-A-Saison 2024/2025 planen.

17 Spiele, 17 Siege und ein 16-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Ballfreunde Bergeborbeck - und das alles elf Partien vor dem Saisonende: Kein Wunder, dass Rot-Weiss Essen II schon fleißig die neue Saison plant.

Denn der RWE-Reserve ist die Meisterschaft in der Kreisliga B nur noch theoretischer Natur zu nehmen. Trainer Stefan Lorenz und Teammanager Frank Kurth haben sich längst auf den Weg gemacht, um die Kreisliga-A-Serie 2024/2025 zu planen.

Denn klar ist: Nach dem Aufstieg soll vor dem Aufstieg sein. "Persönlich habe ich das Ziel, 2024 komplett ungeschlagen zu bleiben. Das heißt natürlich auch in der Kreisliga A. Dieses Ziel setze ich mir als Trainer und werde alle mir zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen, um das zu realisieren", betonte Lorenz noch im Dezember 2023 gegenüber RevierSport.

Er ergänzte: "In der Kreisliga A ist die Physis natürlich noch einmal eine andere. Da sind die Gegner dann noch einmal viel fitter als in der Kreisliga B. Wir brauchen schon gute Leute. Vielleicht auch Jungs, die aktuell in der Landes- oder Bezirksliga spielen, aber Bock auf das Projekt RWE II haben. Wir haben ja auch etwas zu bieten: Wir sind Rot-Weiss Essen."

Gesagt, getan: Wie RevierSport erfuhr, hat die rot-weisse Zweitvertretung schon fünf Spieler-Zusagen für die kommende Spielzeit erhalten - drei aus der Bezirksliga sowie zwei aus der Kreisliga B.

Hierbei handelt es sich nämlich um Marcel Schwarze, Marvin Paulsen (beide Vogelheimer SV), Luis Förster (Tusem Essen), Oliver Jastrzebowski (Turngemeinde Essen-West II) und Joel Leon Bema (SV Preußen Eiberg II).

Interessant: Bema erzielte bei der 2:12-Klatsche seiner Eiberger gegen RWE beiden Preußen-Tore und zeigt sich auch ansonsten sehr treffsicher. Mit 27 Buden rangiert er aktuell auf Platz drei der Torschützenliste in der Kreisliga B.

Nur die Rot-Weissen Emre Kilic (41 Tore) und Dominik Milaszewski (31 Treffer), der seit Wochen aufgrund eines Muskelbündelrisses pausiert, sind noch torhungriger. Ob Bema ab dem 1. Juli mit Kilic und Milaszewski zusammenspielen wird, ist noch offen. Beide haben nach unseren Informationen RWE II noch keine Zusage für 2024/2025 gegeben.