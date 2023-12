Die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen lässt in der Kreisliga B nicht locker und eilt weiter von einem zum nächsten Kantersieg.

Mit 6:0 fertigte die Kreisliga-B-Reserve des Drittligisten Rot-Weiss Essen den SuS Haarzopf III im "Spitzenspiel" der Liga ab. Immerhin hieß das Duell: Erster gegen Dritter.

"Ja, man muss dann auch ehrlich sein. Wir haben einfach zu viel Qualität für diese Spielklasse. Das unterstreicht dann auch die Bilanz nach 14 Spielen. Die Jungs machen das echt gut", lobt Stefan Lorenz, Trainer der rot-weissen Zweitvertretung.

14 Spiele, 14 Siege, 111:11 Tore: RWE II zieht an der Spitze einsam seine Kreise und bereitet sich im Hintergrund schon auf die Kreisliga-A-Saison 2024/2025 vor. Auch, wenn in der Kreisliga B noch zwölf Pflichtaufgaben bevorstehen.

Einen großen Umbruch soll es eine Etage höher gar nicht geben, wie Lorenz verrät: "Wir wollen auf fünf, vielleicht sechs Positionen Veränderungen vornehmen. Das war's dann aber auch. Wir werden sowohl in der Spitze als auch in der Breite etwas tun."

Man nimmt an einem Turnier teil, um es zu gewinnen. Ich bin jetzt nicht so vermessen und sage, dass wir es gewinnen werden, weil da ganz andere Klubs die Favoritenrolle innehaben, aber wir wollen schon eine ordentliche Rolle spielen und uns sowie den Verein gut verkaufen. Ich glaube schon, dass meine Mannschaft die Halle beleben kann. Stefan Lorenz

Das rot-weisse Beuteschema? Lorenz antwortet: "In der Kreisliga A ist die Physis natürlich noch einmal eine andere. Da sind die Gegner dann noch einmal viel fitter als in der Kreisliga. Wir brauchen schon gute Leute. Vielleicht auch Jungs, die aktuell in der Landes- oder Bezirksliga spielen, aber Bock auf das Projekt RWE II haben. Wir haben ja auch etwas zu bieten: Wir sind Rot-Weiss Essen."

Anfang des Jahres wollen Lorenz und Projektleiter Frank Kurth die Gespräche mit den Spielern aus dem aktuellen Kader und mit potentiellen Neuzugängen aufnehmen.

Aus der aktuellen Mannschaft stechen natürlich die Stürmer Emre Kilic (36 Tore) und Dominik Milaszewski (30 Treffer) heraus. "Ob die Jungs bleiben werden, ist Stand heute noch offen. Da werden wir auch Anfang des Jahres Gespräche führen. Auf jeden Fall wissen beide Seiten, was sie aneinander haben", sagt Lorenz.

Im Januar steht für Rot-Weiss Essen II auch die Hallenstadtmeisterschaft auf dem Programm. Lorenz, ein echter Hallenfußball-Fan, traut seiner Mannschaft einiges zu. "Man nimmt an einem Turnier teil, um es zu gewinnen. Ich bin jetzt nicht so vermessen und sage, dass wir es gewinnen werden, weil da ganz andere Klubs die Favoritenrolle innehaben, aber wir wollen schon eine ordentliche Rolle spielen und uns sowie den Verein gut verkaufen. Ich glaube schon, dass meine Mannschaft die Halle beleben kann."