Halle Essen: Gruppen wurden ausgelost - Modus angepasst

Am Mittwochabend wurden die zwölf Gruppen für die Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ausgelost. Zudem wurde der Modus angepasst.

Noch etwas mehr als einen Monat dauert es, ehe die Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball beginnt. Am 6. Januar beginnt das Turnier in der Sporthalle Am Hallo, dann geht es drei Wochenenden lang rund bei dem Mammut-Turnier mit 58 Mannschaften.

An diesem Mittwochabend wurden die Gruppen ausgelost. Passenderweise in Räumlichkeiten im Stadion Essen - denn erstmals seit langer Zeit wird auch Rot-Weiss Essen als ranghöchster Verein der Stadt teilnehmen und mit der Kreisliga-B-Reserve in der Halle antreten.

Zudem haben die Organisatoren den Modus angepasst. Anders als bisher sind die drei Ober- und sieben Landesligisten aus dem Stadtgebiet am ersten Wochenende höchstens als Zuschauer dabei. Sie greifen erst in der Zwischenrunde ein.

In der Qualifikationsrunde zum Start des Turniers verteilten sich insgesamt 48 Teams auf zwölf Vierergruppen. Nur die Gruppensieger ziehen in die Zwischenrunde ein. Dort gibt es sechs Vierer- und zwei Fünfergruppen, für die die Ober- und Landesligisten gesetzt sind. In den Fünfergruppen sind jeweils zwei ranghöhere Vereine dabei: In Gruppe 1 sind das der ETB SW Essen sowie die SpVgg Steele, in der Gruppe 5 Blau-Weiß Mintard sowie der ESC Rellinghausen.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe 1

FC Stoppenberg

Blau-Gelb Überruhr

Weigle-Haus Kickers

VfL Kupferdreh

Gruppe 2

FSV Kettwig

SV Borbeck

DJK Wacker Bergeborbeck

DJK Juspo Altenessen

Gruppe 3

SV Burgaltendorf

Fatihspor Essen

DJK SF Katernberg

TuSEM

Gruppe 4

Atletico Essen

TuS Helene

VfL Sportfreunde 07

DJK TuS Holsterhausen

Gruppe 5

TGD Essen-West

DJK SG Altenessen

SuS Niederbonsfeld

Gruppe 6

Alemannia Essen

AGGRO Bethesda

ESG 99/06

Preußen Eiberg

Gruppe 7

Bader SV

NK Croatia Essen

Sportfreunde Altenessen

DJK Dellwig

Gruppe 8

Heisinger SV

ESC Preußen

SC Frintrop

TuRA 1886

Gruppe 9

Ballfreunde Bergeborbeck

SC Türkiyemspor

Juso Essen-West

Rot-Weiss Essen

Gruppe 10

SG Kupferdreh-Byfang

RuWA Dellwig

DJK Rüttenscheider SC

FC Karnap

Gruppe 11

Fortuna Bredeney

Al-Arz Libanon

Vogelheimer SV

SuS Haarzopf

Gruppe 12

DJK Eintracht Borbeck

SV Leithe

Barisspor 84

SC Werden-Heidhausen

Diese Vereine sind für die Zwischenrunde gesetzt:

Oberliga: ETB Schwarz-Weiß Essen, Spvg Schonnebeck, DJK Adler Union Frintrop

Landesliga: Sportfreunde Niederwenigern, FC Kray, SpVgg Steele, ESC Rellinghausen, Blau-Weiß Mintard, SG Schönebeck, VfB Frohnhausen