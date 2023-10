Kreisliga B Essen: RWE macht es wieder zweistellig - Vorsprung wächst

Nach dem verpassten Aufstieg im Sommer lässt die Reserve von Rot-Weiss Essen in dieser Saison nichts anbrennen.

Rot-Weiss Essen II ist in der Essener Kreisliga B weiter das Maß aller Dinge. In der zweiten Woche in Folge gab es nun ein zweistelliges Ergebnis.

Nach dem 14:2 gegen die TGD Essen-West II folgte am Sonntag ein 12:2 gegen Preußen Eiberg II. Bereits vor der Pause fielen acht Treffer. Emre Kilic (2), Dominik Milazewski (er hat nun schon 21 Tore auf dem Konto) und Hamid Kuka stellten schnell auf 4:0.

Ein Doppelpack von Joel Leon Bema ließ Eiberg auf 2:4 herankommen. Doch Marcel Rossbach und Maurice Möller machten bis zum Pausenpfiff alles klar. Nach dem Wechsel folgten sechs weitere Treffer.

Die Mannschaft von Stefan Lorenz hat damit alle bisherigen sieben Partien gewonnen, das bei einem Torverhältnis von 61:9. Macht einen Schnitt von 8,7 erzielten Treffern pro Begegnung. Machen die Essener so weiter, kämen sie am Ende der Spielzeit auf 244 Treffer.

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung mittlerweile auf die Ballfreunde Bergeborbeck, die am Wochenende spielfrei hatten. Auch Adler Union Frintrop III hat fünf Zähler Rückstand auf RWE - aber schon ein Spiel mehr absolviert.

Gegen DJK Dellwig 1910 reichte es für Frintrop nur zu einem 2:2, wobei der Punkt schon hart erkämpft wurde, weil der Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel. In der kommenden Woche kann Frintrop dann ein Ausrufezeichen setzen oder ein weiteres Team verabschiedet sich früh von oben, wenn es am Sonntag (8. Oktober, 15 Uhr) zum Duell der Frintroper gegen den Spitzenreiter kommt.

Doch bisher scheint es in dieser Spielzeit nur die Frage zu geben, an welchem Spieltag RWE II den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt macht. Am Ende der Tabelle sieht es für den SC Werden-Heidhausen III, der mit Minus drei Punkten in die Saison starten musste, weiter düster aus.

Nach dem 2:4 bei der TGD Essen-West II steht die Truppe aus dem Löwental bei einem mickrigen Punkt.