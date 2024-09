Während in der Essener Kreisliga A nur ein Trainer gehen musste, gehen beim VfB Speldorf der Coach und der sportliche Leiter.

Zwei Trainer sind nach deftigen Klatschen am Sonntag nicht mehr im Amt. Zum einen gab es einen Trainerwechsel beim VfB Speldorf. Die Mülheimer erwischten einen tollen Start in die Saison in der Landesliga Niederrhein 2.

Doch nach zwei Siegen zum Auftakt ging nix mehr. Vier der letzten fünf Partien wurden verloren, am Sonntag gab es eine 0:5-Klatsche gegen Blau-Weiß Dingden - gleichbedeutend mit dem Sturz auf Abstiegsplatz 15.

Daher gab es nach den 90 Minuten die Trennung von Trainer Julien Schneider. Gegenüber der WAZ betonte Schneider. "Wir hatten eine Idee bis zum 31. Dezember, aber machen jetzt den Weg frei. Irgendwer muss jetzt neues Feuer reinbringen. Man muss so eine Aktion jetzt machen. Ich will mir nicht vorwerfen, nicht frühzeitig gehandelt und an irgendetwas festgehalten zu haben."

Damit sind beim VfB nun zwei Stellen zu besetzen, denn bereits am Samstag gab Speldorfs sportlicher Leiter Patrick Dertwinkel sein sofortiges Aus bekannt. In einer Mitteilung des Klubs hieß es: "Ich habe in meiner zweijährigen Tätigkeit als sportlicher Leiter zunehmend gemerkt, dass ich Probleme habe, mein doch professionelles sportliches Gedankengut an den Amateurfußball auf Landesliganiveau anzupassen. Der Fußball ist meine Leidenschaft und nicht bloß Arbeit. Die Zeit und Mühe, die ich abseits des Platzes schon allein gedanklich investiere ist immens. Einige aufkommende Probleme bedürfen einer intensiven Herangehensweise und wiederkehrender Gesprächsführung, welche ich zeitlich nicht weiter leisten möchte. Diese Zeit möchte ich fortan meiner wunderbaren Familie und mir selbst widmen."

Zwei personelle Wechsel in Speldorf - zwei Ligen tiefer gab es in Essen "nur" einen Trainerwechsel. In der Essener Kreisliga A1 wechselten die Ballfreunde Bergeborbeck den Coach. Nach dem 1:7 gegen RuWA Dellwig ist Daniel Jost kein Trainer mehr beim Aufsteiger aus Bergeborbeck - das meldete am Sonntagabend die WAZ.

Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga B kamen die Ballfreunde nie in der Kreisliga A an. Die bisherige Bilanz: Alle sieben Begegnungen wurden verloren. Das alles bei einem Torverhältnis von 9:40.