Mit vier Punkten führt Fatihspor die Gruppe 1 der Essener Kreisliga A an. Der Klub will unbedingt in die Bezirksliga aufsteigen und hat personell ordentlich nachgelegt.

Fatihspor Essen hat in der Kreisliga A eine hervorragende Hinrunde hinter sich gebracht. 40 Punkte stehen nach 16 Spielen auf dem Konto. Vier Zähler liegt der Klub vor dem ersten Verfolger SC Frintrop. Dass dieser Vorsprung ins Ziel und im Bestfall weiter ausgebaut wird, verstärkt sich Fatihspor zur Rückrunde. Der Klub gab gleich zehn Zugänge bekannt. Hasan Fidan, Fatihspors Erfolgstrainer, relativiert gegenüber RevierSport die Anzahl der Transfers ein wenig. Fidan: "Vier bis fünf Spieler von diesen Jungs sind für unsere zweite Mannschaft vorgesehen. Diese befindet sich im Abstiegskampf der Kreisliga B und wir wollen diese Liga unbedingt halten. So, dass der Ligen-Unterschied zwischen erster und zweiter Mannschaft nicht zu groß wird. Im Endeffekt kann man sagen, dass wir uns mit den zehn Jungs auch für die Breite beider Seniorenmannschaften verstärken." Die Namen der zehn Neuen bei Fatihspor Essen sind: Joel Lombardi (FC Karnap), Samet Alpay (Barisspor Essen), Haydar Han (Sportfreunde Walsum), Arif Tunahan Ot (Duisburger FV 08), Enes İlhan (SV Genc Osman Duisburg III), Tayyib Aslan (SV Borbeck), Omed Sherzad (SuS 21 Oberhausen), Mustafa Yildirim (ESC Preußen), Emmanuel Eme Jacob (Croatia Mülheim), Jeremy-Dean Olle (SG Altenessen U19). Das Ziel der ersten Mannschaft bleibt natürlich die Bezirksliga, das unterstreicht Fidan noch einmal. Er erklärt: "Was sollen wir denn sonst erzählen? Wir sind Erster mit vier Punkten Vorsprung. Natürlich wollen wir das ins Ziel bringen. Wichtig wird dann auch sein, dass wir uns schon jetzt auf einen möglichen Bezirksliga-Aufstieg vorbereiten. Wir wollen die Mannschaft etwas verjüngen, aber auch verstärken. Das ist uns mit diesen Transfers schon gut gelungen. Da sind auch Jungs dabei, die Vorgriffe für den Sommer sind. So werden wir im Sommer nicht mehr so viel tun müssen."

