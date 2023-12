Kreisliga A: Fatihspor Essen kennt nur ein Ziel - den Aufstieg

Fatihspor Essen marschiert munter weiter durch die Kreisliga A und hat sich zum Herbstmeister gekürt. Für den Aufsteiger darf es nur ein Ziel geben: Die Meisterschaft.

Fatihspor Essen ist und bleibt bis zum neuen Jahr der absolute Überflieger in der Essener Kreisliga A. Erst diese Saison sind die Essener aufgestiegen und grüßen nun erneut von ganz oben.

Mit 40 Punkten steht Fatihspor vor dem engsten Verfolger, dem SC Frintrop und wird über den Winter hinaus auch Tabellenführer bleiben. Mit erst zwei Niederlagen ist die Konstanz bei Fatihspor ein Faktor für den Erfolg. Die Ziele sind auf jeden Fall klar gesteckt.

Fatihspor-Coach Hassan Fidan über...

Die Hinrunde: "Mein Hinrundenfazit ist auf jeden Fall positiv. Die Punkte, die wir holen mussten, haben wir geholt. Wenn wir uns die Tabelle angucken, gibt es auch nicht wirklich was zu meckern. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Normalerweise ist es sehr schwer in den unteren Ligen eine regelmäßig große Beteiligung zu jeglichen Trainings oder auch Spielen zu haben. Das ist bei uns nicht der Fall. "

Was war Ihr schönster Moment?: "Also, ich kann eigentlich keinen speziellen Spieltag hervorheben. Als Aufsteiger war jeder Sieg in seiner Art und Weise besonders.

Was war Ihr schlimmster Moment?: "Die Hinrunde war eigentlich ein einziger schöner Moment. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Da fällt mir die Niederlage am dritten Spieltag gegen den SC Frintrop ein. Wir haben lange 3:1 geführt und alles sah nach einem Sieg aus. In den letzten Minuten haben wir dann noch drei Dinger kassiert und uns die drei Punkte in den Schlussminuten selber aus der Hand geschlagen. Das hätten wir gewinnen müssen. Dann wären es vielleicht sogar sieben Punkte auf den zweiten Platz."

Die Ziele im neuen Jahr 2024: "Ich bin nicht wirklich jemand der viel redet. Meine Mannschaft und ich wollen auf dem Platz zeigen, was wir können und den Fußball für uns reden lassen. Das Ziel ist aber auf jeden Fall, den Abstand auf Frintrop zu halten. Stand jetzt wollen wir auch Meister werden."