FC Schalke 04 13:00 SC Paderborn 07 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

In der Kreisliga A in Essen stand am vergangenen Sonntag das Gipfeltreffen auf dem Programm. Einige hundert Amateurfußballfans sahen ein spannendes Finish.

Fatihspor Essen gegen SC Frintrop - Erster gegen Zweiter: 300 Fans waren zum Hallo nach Stoppenberg gepilgert, um sich das Topspiel der Kreisliga A in Essen anzuschauen. Am Ende siegten die Gäste aus Frintrop mit 2:1. Samir Laskowski ließ die Frintroper in der ersten Minute der Nachspielzeit jubeln. Dabei hatte nur zwei Minuten vorher Kaan Kazim Karakus das 1:1-Remis für Fatihspor besorgt. Die Frintroper führten seit der 23. Minute - Julian Ott hatte das 1:0 geschossen. "Wir haben ein konzentriertes Spiel gemacht und standen defensiv gut. Unser Ziel war es immer wieder Umschaltmomente zu generieren. Das ist uns gut gelungen. Wir sind in Führung gegangen, haben diese bis zur Halbzeit verwaltet und mussten dann natürlich aufpassen. Wir wussten, dass Fatihspor mit viel Power aus der Pause kommen würde. Aber auch dagegen haben wir gute Mittel gefunden", sagte Kevin Voss. Frintrops Spielertrainer erwies seiner Mannschaft in der 75. Minute einen Bärendienst. "Ich habe vergessen, dass ich schon die Gelbe Karte gesehen hatte, habe dann Gelb-Rot gesehen. Das war dumm von mir und dafür habe ich mich bei den Jungs auch entschuldigt", betonte Voss. Umso glücklicher war Voss, dass seine Jungs das Spitzenspiel gewannen. "Nach dem 1:1 dachte ich mir nur: 'Scheiße! Hoffentlich kassieren wir jetzt nicht das 1:2.' Aber wir haben das Ding noch gewonnen - einfach sensationell. Das haben sich die Jungs für den ganzen Aufwand verdient", meinte Voss. Fatihspor steht nun bei 40 und Frintrop bei 39 Punkten. Am Ende steigt nur der Meister in die Bezirksliga auf. Voss: "Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Alles andere macht wenig Sinn. Jetzt kommt Adler Union Frintrop II zum Derby. Da müssen wir eigentlich noch konzentrierter als gegen Fatihspor zu Werke gehen. Normalerweise liegen uns die Spitzenspiele und gegen die vermeintlich kleineren Gegner hatten wir bisher unsere Probleme. Das muss sich ändern, wenn wir am Ende oben stehen wollen."

Zur Startseite