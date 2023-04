"Hammer"-Transfer: Mülheimer Kreisligist holt früheren Drittliga-Stürmer als Trainer

Coup für einen Kreisligisten aus Mülheim: Als neuer Trainer kommt im Sommer ein Stürmer, der sogar schon in der 3. Liga gespielt hat.

Der Mülheimer Kreisligist SV Heißen hat sich für die kommende Saison prominent verstärkt. Ercan Aydogmus wird im Sommer zum SVH wechseln und als Trainer fungieren.

Es wird die erste Tätigkeit als Trainer für den 43-Jährigen, der sich in den vergangenen Jahren im Ruhrgebiet und der Umgebung vor allem als Torjäger einen Namen gemacht hat.

Der Deutschtürke spielte bereits für Vereine wie den Wuppertaler SV, Viktoria Köln oder Fortuna Köln, bestritt im Laufe seiner Karriere über 100 Partien in der Regionalliga und kommt auf 29 Einsätze in der 3. Liga.

"Für uns ist das ein Hammer. Unsere Spieler haben sich riesig gefreut, dass Ercan zur kommenden Saison übernimmt", sagt Heißens Sportlicher Leiter Daniel Nix über den Coup. "Er hat in seiner Karriere so gut wie alles erlebt und bringt durch seine Erfahrungen im Profibereich jede Menge Expertise mit."

Aydogmus sei ein "Mentalitätsmonster auf dem Platz", so Nix weiter, "aber in erster Linie ist Ercan ein sympathischer Kerl, der das Herz am rechten Fleck hat".

Und vor allem weiß der künftige Trainer, wo das gegnerische Tor steht. Unter anderem war Aydogmus 2010 Torschützenkönig in der Regionalliga West. Und 2019 schoss er den Cronenberger SC zum Aufstieg in die Oberliga. Im Alter von 39 Jahren erzielte Aydogmus sensationelle 42 Saisontore in 35 Einsätzen. Aktuell spielt er für den TuS Alsterlagen und kommt auf 24 Saisontore für den Tabellenführer der Duisburger Kreisliga A.

"Ercan ist noch topfit. Natürlich ist es ein Gedankenspiel, dass er uns kommende Saison nicht nur als Trainer, sondern auch auf dem Platz helfen kann. Zumindest, wenn es gegen die Top-Teams geht", erklärt Nix, der seit dem vergangenen Oktober als Trainer und Manager in Personalunion für Heißen tätig ist.

Der Kontakt sei bei den Hallenstadtmeisterschaften im Winter zustande gekommen - eher zufällig. Der Routinier soll dem Verein dabei helfen, künftig höhere Sphären zu erreichen. Aktuell stehen die Mülheimer auf dem neunten Platz in der engen Tabelle der Kreisliga A1.

Ercan bringt eine große Strahlkraft mit. Unglaublich, wie viele Spieler er kennt. Daniel Nix

Und das womöglich auch bei der Akquise von Neuzugängen. "Ercan bringt eine große Strahlkraft mit. Unglaublich, wie viele Spieler er kennt", sagt Nix. "Fünf bis sechs" Verstärkungen sollen im Sommer in den Mülheimer Osten kommen, während alle Spieler aus dem bisherigen Kader ihre Zusage gegeben haben.

Nix: "Wir wollen uns weiterentwickeln und irgendwann den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. Ob es nächstes Jahr schon so weit sein wird, ist nicht vorhersehbar. Für einen Aufstieg muss alles zusammenpassen." Einen ersten Erfolg haben die Heißener mit der Verpflichtung von Aydogmus jedenfalls schon vor dem Beginn der kommenden Spielzeit gefeiert.