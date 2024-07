Rot-Weiß Oberhausen Sommers ab Januar weg - RWO-Ziel Schuldenfreiheit ab der Saison 2026/27

Im Januar endet die Sommers-Ära bei RWO. Diesmal endgültig. Bis dahin arbeitet der Klub an einem ambitionierten Ziel, was in spätestens zwei Jahren erreicht werden soll.