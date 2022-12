Kreisliga A Essen: Bezirksliga-Anwärter holt drei neue Spieler

Nach 16 Spielen ist die Turngemeinde Essen-West immer noch ohne Niederlage. Trotzdem gab der Verein nun drei Verstärkungen ab dem 1. Januar bekannt.

Auch als Spitzenteam wird an der Haedenkampstraße weiter am Kader gebastelt.

Obwohl die Turngemeinde Essen-West in der Kreisliga A nach 16 Spielen auf Platz zwei steht und 14 Partien gewonnen sowie zweimal Remis gespielt hat, wird die Mannschaft verändert.

"Wir verstärken uns mit drei richtig guten Jungs", gibt Dietmar Krause, der trotz der tollen Bilanz einen Punkt hinter SuS Haarzopf in der Tabelle liegt, zu Protokoll. Der Tgd-Erfolgstrainer darf sich über drei neue Gesichter freuen.

Der 25-jährige Defensivspieler Mohamed-Kassen Tabel kommt vom Mülheimer A-Ligisten 1.FC Mülheim-Styrum nach Essen-West. "'Mo' ist aber auch im Essener Westen nicht unbekannt und kickte zuvor bereits für Alemannia Essen und SC Türkiyemspor", erklärt Krause.

Wir müssen jetzt weitermachen und konstant punkten. Dann werden wir unser Ziel auch erreichen. Wir wollen in die Bezirksliga. Dietmar Krause

Der 34-jährige Ümit Özdemir rückt aus der vierten (!) Mannschaft der Turngemeinde in das Kreisliga-A-Team von Krause. Er hat in seiner Laufbahn auch einige Jahre beim VfB Frohnhausen verbracht.

Den 31-jährige Defensivallrounder Ilias El Quriachi wechselt ebenfalls zur Turngemeinde nach Essen-West. "Ele" kickte zuletzt einige Jahre beim Bader SV. Davor war er aber auch in der Bezirksliga beim SC Phönix und SC Frintrop aktiv.

"Zu der enormen Qualität, die im Kader steckt, haben wir einen tollen Zusammenhalt in der Mannschaft, den ich auch noch nicht so oft erlebt habe. Wir müssen jetzt weitermachen und konstant punkten. Dann werden wir unser Ziel auch erreichen. Wir wollen in die Bezirksliga", sagt Krause, der gerne im Mai 2023 folgende Headline im RevierSport lesen würde. Krause: "Die Turngemeinde steigt auf! Tgd. ist zurück in der Bezirksliga."