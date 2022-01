Neuer Klub: Fatmir Ferati ab sofort in der Kreisliga A aktiv

Fatmir Ferati ist im Amateurfußball des Ruhrgebiets den allermeisten Interessenten ein Begriff. Nun wechselt der 31-Jährige abermals den Verein.

Die Freie Sportmannschaft Gladbeck, kurz F.S.M. Gladbeck, hat am Montagabend einen Hochkaräter als Zugang präsentiert. Fatmir Ferati wechselt nämlich zum Tabellenführer der Kreisliga A. Der 31-jährige Offensivspieler war zuletzt für den VfB Habinghorst in der Bezirksliga aktiv.

Ferati, der einst im Nachwuchs des FC Schalke 04 ausgebildet wurde, konnte nie den großen Durchbruch schaffen. Doch seit Jahren zeigt er sein großes Talent in den Amateurklassen. Ob Ober,- Westfalen-, Landes- oder Bezirksliga: Ein Verein der Ferati verpflichtet weiß, dass er liefern wird. Das erhoffen sich nun auch die Verantwortlichen in Gladbeck.

Für die Rückrunde hat sich F.S.M. Gladbeck auch mit Ridvan Mengenli, Sercan Güner (beide SC Phoenix Essen), Murat Neziraj (Beckhausen), Efe Özmen (YEG Hassel), Dario Schierenberg (SuS Gladbeck) und Ali Hazar (SuS 21 Oberhausen) verstärkt.

Der gebürtige Kosovare hat in seiner Laufbahn schon einiges erlebt. 13 Jahre - von 1997 bis 2010 - spielte er in der Schalker Knappenschmiede, bevor er seine Chance bei Fortuna Düsseldorf II und Hannover 96 II suchte. Doch er scheiterte und konnte sich nicht durchsetzen. Es ging weiter zu Rot Weiss Ahlen. Auch an der Werse sollte Ferati nicht lange bleiben - seine weiteren Stationen: FC Kray, Wuppertaler SV, SG Wattenscheid 09, Westfalia Herne, SV Straelen, SV Schermbeck, VfB Habinghorst und nun F.S.M. Gladbeck. Von der 3. Liga bis zur Kreisliga A stand Ferati nun schon überall unter Vertrag.

Er kann auf 16 Drittliga-Einsätze (fünf Tore), 10 Regionalligapartien (kein Tor) und 111 Oberligaspiele (40) sowie weitere Begegnungen in der Westfalen-, Landes-, und Bezirksliga zurückblicken. Nun geht Ferati in der Kreisliga A auf Torejagd.