Kreisliga: Haarzopf sorgt mit PK für Lacher, Spitze gegen Mintard

Erst am Mittwoch stellte SuS Haarzopf Marco Guglielmi als neuen Trainer der ersten Mannschaft vor. Mit einer kleinen Pressekonferenz sorgt der Verein nun für Lacher.

Mit einem kleinen Trainer-Coup hat SuS Haarzopf bereits am Mittwochabend auf sich aufmerksam gemacht. Der A-Ligist stellte zum 1. Januar 2022 Marco Guglielmi als neuen Trainer vor, der zuletzt als Sportlicher Leiter bei BW Mintard fungierte und zuvor die Mintarder sowie ESC Rellinghausen und die Reserve der Spvg Schonnebeck erfolgreich trainiert hatte.

Einen Tag später haben die Verantwortlichen in Haarzopf nun mit einer eigens eingerichteten Pressekonferenz für einen kleinen Hit auf ihrer Facebook-Seite gesorgt. "Unser kleiner Spaß zum Jahresende", heißt es da seitens des Vereins. In dem knapp dreiminütigen Clip beantwortet Guglielmi die Fragen der anwesenden Fachpresse - über Washington Post, Financial Times bis zur Bravo - im Raum sitzen zahlreiche prominente Gesichter wie Diego Maradona, Erling Haaland, Günther Jauch, Homer Simpson oder Super Mario.

Übernachtungsmöglichkeit in Haarzopf?

Auch eine kleine Spitze in Richtung Guglielmis Ex-Klub Blau-Weiß Mintard können sich die Fragesteller derweil nicht verkneifen. "Herr Guglielmi, wird es für Sie eine Übernachtungsmöglichkeit in Haarzopf geben?", heißt es aus dem Off. Mit einem kurzen Schmunzler verneint der neue Trainer diese Frage.

In Mintard ist erst vor wenigen Tagen Christian Knappmann als neuer Trainer vorgestellt worden. Eine prominente und überraschende Entscheidung - auch, weil der ehemalige Profi in Verl wohnt und eine ordentliche Distanz zu seinem neuen Arbeitsort hat. Allerdings soll Knappmann in Mülheim dank eines zahlungswilligen Sponsors eine Übernachtungsmöglichkeit geboten werden.

Klar ist: Diese PK aus Haarzopf sollte niemand allzu ernst nehmen - und doch ist sie den einen oder anderen Schmunzler wert. Aber seht selbst: