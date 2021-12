Kreisliga A Essen: SuS Haarzopf feiert Trainer-Coup

Der Essener A-Kreisligist SuS Haarzopf hat einen neuen Trainer. Ein Kracher für die Haarzopfer.

SuS Haarzopf hat einen neuen Trainer für die erste Mannschaft gefunden. Der Essener A-Kreisligist hat den ehemaligen Mintard-Trainer Marco Guglielmi verpflichtet. Er tritt seine neue Aufgabe am 1. Januar 2022 an.

Als Trainer führte er bereits die Reserve der Spvg Schonnenbeck in die Bezirksliga und trainierte den ESC Rellinghausen in der Landesliga. Mit Blau-Weiß Mintard feierte er gleich zwei Aufstiege. Zunächst den in die Bezirksliga und zur Saison 19/20 in die Landesliga. Zuletzt war Guglielmi als Sportlicher Leiter in Mintard aktiv.

Haarzopfs 1. Vorsitzender Uli Ostermann freut sich auf dem vereinseigenen Kanal über die Verpflichtung: „Marco war von Beginn an unser Wunschtrainer. Seine Qualitäten auf der Trainerbank sind unbestritten. Vor allem aber passt er menschlich ideal in unser Umfeld und identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserem Weg.“

Der neue Trainer ergänzt: "Das ist eine super Aufgabe, die ich da angehen darf. In diesem Verein steckt eine Menge Potenzial. Hier sind vernünftige Leute am Werk, die alle an einem Strang ziehen und mit sehr großem Ehrgeiz zur Tat schreiten. Das hat mich schon in den ersten Gesprächen sehr beeindruckt. Ich habe hier eine sehr gute Basis vorgefunden, was die Mannschaft und das Umfeld betrifft.“

Sein Zusatz „Gerade die Aktionen, die der Verein für einen guten Zweck immer wieder auf die Beine stellt, finde ich klasse. Gemeinsam können wir in Haarzopf viel erreichen. Hier entsteht gerade etwas ganz Großes. Da will ich mit dabei sein und meinen Teil dazu beitragen. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung."